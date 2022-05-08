مقتل 40 شخصا على الأقل إثر هجوم لمسلحين يستهدف قريتين شمالي نيجيريا
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
© flickr.com / jbdodane
لقي على الأقل 40 شخصا مصرعهم خلال هجوم مسلح شنه قُطاع طرق استهدف قريتين شمالي نيجيري
القاهرة - سبوتنيك. أعلن موقع "دايلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل 40 شخصا على الأقل خلال هجوم شنه قطاع الطرق على قريتي "سابون جارين دمري" و"كالاهي" في منطقة الحكومة المحلية في "باكورا" بولاية "زامفارا" (شمالي البلاد).
ونقل الموقع عن بعض الأهالي في نيجيريا، قولهم إن "قطاع الطرق وصلوا إلى "سابون جارين دمري" على متن عشرات الدراجات النارية وأطلقوا النار على الناس"، كما "هاجموا منشأة طبية في المجتمع".
ونقل الموقع عن بعض الأهالي في نيجيريا، قولهم إن "قطاع الطرق وصلوا إلى "سابون جارين دمري" على متن عشرات الدراجات النارية وأطلقوا النار على الناس"، كما "هاجموا منشأة طبية في المجتمع".