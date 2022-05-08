عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220508/مقتل-40-شخصا-على-الأقل-إثر-هجوم-لمسلحين-يستهدف-قريتين-شمالي-نيجيريا-1061991175.html
مقتل 40 شخصا على الأقل إثر هجوم لمسلحين يستهدف قريتين شمالي نيجيريا
مقتل 40 شخصا على الأقل إثر هجوم لمسلحين يستهدف قريتين شمالي نيجيريا
لقي على الأقل 40 شخصا مصرعهم خلال هجوم مسلح شنه قُطاع طرق استهدف قريتين شمالي نيجيري 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T14:48+0000
2022-05-08T14:48+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049822284_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_add1a1a14a3a0f1376df917964823d17.jpg
القاهرة - سبوتنيك. أعلن موقع "دايلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل 40 شخصا على الأقل خلال هجوم شنه قطاع الطرق على قريتي "سابون جارين دمري" و"كالاهي" في منطقة الحكومة المحلية في "باكورا" بولاية "زامفارا" (شمالي البلاد).ونقل الموقع عن بعض الأهالي في نيجيريا، قولهم إن "قطاع الطرق وصلوا إلى "سابون جارين دمري" على متن عشرات الدراجات النارية وأطلقوا النار على الناس"، كما "هاجموا منشأة طبية في المجتمع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049822284_166:0:1974:1356_1920x0_80_0_0_ef774a0da2e77c44a1ad99657fcdfb26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

مقتل 40 شخصا على الأقل إثر هجوم لمسلحين يستهدف قريتين شمالي نيجيريا

14:48 GMT 08.05.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© flickr.com / jbdodane
تابعنا عبرTelegram
لقي على الأقل 40 شخصا مصرعهم خلال هجوم مسلح شنه قُطاع طرق استهدف قريتين شمالي نيجيري
القاهرة - سبوتنيك. أعلن موقع "دايلي تراست" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل 40 شخصا على الأقل خلال هجوم شنه قطاع الطرق على قريتي "سابون جارين دمري" و"كالاهي" في منطقة الحكومة المحلية في "باكورا" بولاية "زامفارا" (شمالي البلاد).

ونقل الموقع عن بعض الأهالي في نيجيريا، قولهم إن "قطاع الطرق وصلوا إلى "سابون جارين دمري" على متن عشرات الدراجات النارية وأطلقوا النار على الناس"، كما "هاجموا منشأة طبية في المجتمع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала