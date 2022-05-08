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https://arabic.sputniknews.com/20220508/ملك-الأردن-وعقيلته-يتسلمان-جائزة-في-الولايات-المتحدة-1061987608.html
ملك الأردن وعقيلته يتسلمان جائزة في الولايات المتحدة
ملك الأردن وعقيلته يتسلمان جائزة في الولايات المتحدة
يتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، مساء غد الاثنين، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها جلالته... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:12+0000
2022-05-08T13:12+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة.ويلتقي ملك الأردن، في نيويورك، مع رئيس وأعضاء جمعية الأطباء الأردنيين في أمريكا، وعدد من الأطباء الأردنيين المتميزين في الولايات المتحدة.كما يلتقي مع عدد من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة وحماية حقوقهم في الأراضي المقدسة.ومن نيويورك، يتوجه الملك عبد الله إلى واشنطن، لمتابعة زيارة العمل التي بدأها يوم أول أمس الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/ملك-الأردن-يلتقي-قادة-عسكريين-أمريكيين-في-زيارة-عمل-للولايات-المتحدة-1061935603.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

ملك الأردن وعقيلته يتسلمان جائزة في الولايات المتحدة

13:12 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Manish Swarupالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Manish Swarup
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يتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، مساء غد الاثنين، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها جلالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة.
وتأتي الجائزة تقديرا لدورهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
ملك الأردن يلتقي قادة عسكريين أمريكيين في زيارة عمل للولايات المتحدة
6 مايو, 21:40 GMT
ويلتقي ملك الأردن، في نيويورك، مع رئيس وأعضاء جمعية الأطباء الأردنيين في أمريكا، وعدد من الأطباء الأردنيين المتميزين في الولايات المتحدة.

كما يلتقي مع عدد من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة وحماية حقوقهم في الأراضي المقدسة.

ومن نيويورك، يتوجه الملك عبد الله إلى واشنطن، لمتابعة زيارة العمل التي بدأها يوم أول أمس الجمعة.
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