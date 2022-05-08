https://arabic.sputniknews.com/20220508/ملك-الأردن-وعقيلته-يتسلمان-جائزة-في-الولايات-المتحدة-1061987608.html
ملك الأردن وعقيلته يتسلمان جائزة في الولايات المتحدة
ملك الأردن وعقيلته يتسلمان جائزة في الولايات المتحدة
يتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، مساء غد الاثنين، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها جلالته... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:12+0000
2022-05-08T13:12+0000
2022-05-08T13:12+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة.ويلتقي ملك الأردن، في نيويورك، مع رئيس وأعضاء جمعية الأطباء الأردنيين في أمريكا، وعدد من الأطباء الأردنيين المتميزين في الولايات المتحدة.كما يلتقي مع عدد من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة وحماية حقوقهم في الأراضي المقدسة.ومن نيويورك، يتوجه الملك عبد الله إلى واشنطن، لمتابعة زيارة العمل التي بدأها يوم أول أمس الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/ملك-الأردن-يلتقي-قادة-عسكريين-أمريكيين-في-زيارة-عمل-للولايات-المتحدة-1061935603.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
ملك الأردن وعقيلته يتسلمان جائزة في الولايات المتحدة
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يتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، مساء غد الاثنين، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها جلالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية
، تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة.
وتأتي الجائزة تقديرا لدورهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.
ويلتقي ملك الأردن، في نيويورك، مع رئيس وأعضاء جمعية الأطباء الأردنيين في أمريكا، وعدد من الأطباء الأردنيين المتميزين في الولايات المتحدة.
كما يلتقي مع عدد من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية
للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة وحماية حقوقهم في الأراضي المقدسة.
ومن نيويورك، يتوجه الملك عبد الله إلى واشنطن، لمتابعة زيارة العمل التي بدأها يوم أول أمس الجمعة.