https://arabic.sputniknews.com/20220508/ممثلو-الاتحاد-الأوروبي-يفشلون-في-التوصل-لاتفاق-بشأن-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1061988727.html

ممثلو الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

ممثلو الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

أخفقت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي "كوريبر" مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا خلال اجتماعها اليوم الأحد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T13:33+0000

2022-05-08T13:33+0000

2022-05-08T13:40+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وأخبر مصدر مطلع على المباحثات وكالة "سبوتنيك"، أنه لم يكن هناك اتفاق بين ممثلي الدول الأعضاء (على العقوبات)، ومن المقرر استئناف المحادثات غدا.وأضاف المصدر أن هناك بالفعل حلولا تعالج مخاوف الدول المعترضة على الحظر النفطي، مشيرا إلى ضعف معارضتها باستثناء المجر التي لا تزال تصر على فترة تكيف أطول للحظر أو الإعفاء منه.قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مقترح الحزمة السادسة من العقوبات يوم الأربعاء الماضي، ويجب أن تتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل الدول الأعضاء حتى يدخل حيز التنفيذ.من بين أمور أخرى، تقترح الحزمة حظر واردات النفط الروسية، والتي قالت المجر وسلوفاكيا مرارا وتكرارا إنهما غير مستعدتين للقيام به على الفور وستطلبان إعفاءات.يوم الخميس، قال وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك، إن بلاده تؤيد مقترح الاتحاد الأوروبي، لكنها - بالإضافة إلى التشيك والمجر - تحتاج إلى فترة انتقالية أطول، لتنفيذ ذلك، تمتد حتى نهاية عام 2025.من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه بالنسبة لبودابست، يعد اقتراح الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على موارد الطاقة من الاتحاد الروسي بمثابة قنبلة ذرية.

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روسيا