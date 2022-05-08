https://arabic.sputniknews.com/20220508/منظومة-الصواريخ-الساحلية-باستيون-تصيب-هدفا-أرضيا-في-أوكرانيا-فيديو-1061982453.html
منظومة الصواريخ الساحلية "باستيون" تصيب هدفا أرضيا في أوكرانيا... فيديو
منظومة الصواريخ الساحلية "باستيون" تصيب هدفا أرضيا في أوكرانيا... فيديو
أطلقت القوات المسلحة الروسية صاروخ "أونيكس" عالي الدقة من ساحل البحر الأسود في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:38+0000
2022-05-08T11:38+0000
2022-05-08T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقالت الوزارة إن "طاقم نظام الصواريخ الدفاعية الساحلية، باستيون، من ساحل البحر الأسود، أطلق صاروخ أونيكس عالي الدقة على هدف أرضي محدد".عرضت وزارة الدفاع الإطلاق الليلي لصاروخ "أونيكس" الأسرع من الصوت على منشأة عسكرية في أوكرانيا.ويوضح الفيديو إطلاق "أونيكس"، حيث ينطلق الصاروخ عموديًا، وينير كل شيء حوله بلهب المحرك. ثم، على مسافة قصيرة من الأرض، يدور بحدة في مكانه ويتجاوز الأفق بسرعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
منظومة الصواريخ الساحلية "باستيون" تصيب هدفا أرضيا في أوكرانيا... فيديو
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أطلقت القوات المسلحة الروسية صاروخ "أونيكس" عالي الدقة من ساحل البحر الأسود في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة إن "طاقم نظام الصواريخ الدفاعية الساحلية، باستيون، من ساحل البحر الأسود، أطلق صاروخ أونيكس عالي الدقة على هدف أرضي محدد".
عرضت وزارة الدفاع الإطلاق الليلي لصاروخ "أونيكس" الأسرع من الصوت على منشأة عسكرية في أوكرانيا.
ويوضح الفيديو إطلاق "أونيكس"، حيث ينطلق الصاروخ عموديًا، وينير كل شيء حوله بلهب المحرك. ثم، على مسافة قصيرة من الأرض، يدور بحدة في مكانه ويتجاوز الأفق بسرعة.