https://arabic.sputniknews.com/20220508/نجم-نيمار-يعود-للمعان-من-جديد-في-باريس-سان-جيرمان-1062005158.html
نجم نيمار يعود للمعان من جديد في باريس سان جيرمان
نجم نيمار يعود للمعان من جديد في باريس سان جيرمان
استعاد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بريقه مع فريق العاصمة الفرنسية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T22:10+0000
2022-05-08T22:10+0000
2022-05-08T22:10+0000
نيمار
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وسجل نيمار اليوم الأحد، هدفا في تعادل فريقه أمام بهدفين لمثلهما أمام تروا، ضمن الجولة 36 من الدوري الفرنسي.وساهم نيمار بـ 10 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وفقا لشبكة "سكواكا".ولفتت إلى أن اللاعب البرازيلي سجل ثنائية في لوريان، وهاتريك وتمريرة حاسمة أمام كليرمون، وهدفا في الكلاسيكو أمام مارسيليا، وهدفا في تروا بخلاف تمريرتين حاسمتين في مباراتي لانس وستراسبورج.وكان نيمار غاب لفترة تزيد عن 3 أشهر خلال الموسم الجاري، بسبب إصابة في كاحل القدم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نيمار
نجم نيمار يعود للمعان من جديد في باريس سان جيرمان
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استعاد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بريقه مع فريق العاصمة الفرنسية.
وسجل نيمار اليوم الأحد، هدفا في تعادل فريقه أمام بهدفين لمثلهما أمام تروا
، ضمن الجولة 36 من الدوري الفرنسي.
وساهم نيمار بـ 10 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وفقا لشبكة "سكواكا".
ولفتت إلى أن اللاعب البرازيلي سجل ثنائية في لوريان، وهاتريك وتمريرة حاسمة أمام كليرمون، وهدفا في الكلاسيكو أمام مارسيليا، وهدفا في تروا بخلاف تمريرتين حاسمتين في مباراتي لانس وستراسبورج.
وكان نيمار غاب لفترة تزيد عن 3 أشهر خلال الموسم الجاري، بسبب إصابة في كاحل القدم.