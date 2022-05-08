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https://arabic.sputniknews.com/20220508/نجم-نيمار-يعود-للمعان-من-جديد-في-باريس-سان-جيرمان-1062005158.html
نجم نيمار يعود للمعان من جديد في باريس سان جيرمان
نجم نيمار يعود للمعان من جديد في باريس سان جيرمان
استعاد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بريقه مع فريق العاصمة الفرنسية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T22:10+0000
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نيمار
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وسجل نيمار اليوم الأحد، هدفا في تعادل فريقه أمام بهدفين لمثلهما أمام تروا، ضمن الجولة 36 من الدوري الفرنسي.وساهم نيمار بـ 10 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وفقا لشبكة "سكواكا".ولفتت إلى أن اللاعب البرازيلي سجل ثنائية في لوريان، وهاتريك وتمريرة حاسمة أمام كليرمون، وهدفا في الكلاسيكو أمام مارسيليا، وهدفا في تروا بخلاف تمريرتين حاسمتين في مباراتي لانس وستراسبورج.وكان نيمار غاب لفترة تزيد عن 3 أشهر خلال الموسم الجاري، بسبب إصابة في كاحل القدم.
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نجم نيمار يعود للمعان من جديد في باريس سان جيرمان

22:10 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022
ميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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استعاد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان بريقه مع فريق العاصمة الفرنسية.
وسجل نيمار اليوم الأحد، هدفا في تعادل فريقه أمام بهدفين لمثلهما أمام تروا، ضمن الجولة 36 من الدوري الفرنسي.
وساهم نيمار بـ 10 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وفقا لشبكة "سكواكا".
ولفتت إلى أن اللاعب البرازيلي سجل ثنائية في لوريان، وهاتريك وتمريرة حاسمة أمام كليرمون، وهدفا في الكلاسيكو أمام مارسيليا، وهدفا في تروا بخلاف تمريرتين حاسمتين في مباراتي لانس وستراسبورج.
وكان نيمار غاب لفترة تزيد عن 3 أشهر خلال الموسم الجاري، بسبب إصابة في كاحل القدم.
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