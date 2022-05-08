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https://arabic.sputniknews.com/20220508/هجوم-مسلح-يستهدف-سجنا-في-بوركينا-فاسو-وفرار-60-نزيلا-1061997076.html
هجوم مسلح يستهدف سجنا في بوركينا فاسو وفرار 60 نزيلا
هجوم مسلح يستهدف سجنا في بوركينا فاسو وفرار 60 نزيلا
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف سجنا في منطقة "نونا" في مقاطعة كوسي، شمال غربي بوركينا فاسو، مما أدى إلى فرار نحو 60 شخصا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:56+0000
2022-05-08T16:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الأحد، إن "هجوما إرهابيا شنه مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، استهدف سجن نونا المدني في مقاطعة كوسي، أسفر عن فرار نحو ستين سجينا، وذلك نقلا عن مصادر محلية".وذكرت الوكالة أن "المهاجمين استولوا على مركبة عسكرية ودراجتين ناريتين وأموالا"، مشيرة إلى اشتعال النيران في السيارة الشخصية لمدير السجن في نونا وثلاث سيارات للعاملين".وتابعت، نقلا عن أحد الأهالي: "أطلق المسلحون النار من أسلحة ثقيلة على مدخل بلدة نونا قبل أن يتوجهوا إلى السجن حيث اقتحموه وأطلقوا سراح المعتقلين ما أسفر عن مصرع شخص".وأضافت، بحسب المصدر، أن "قوات الدفاع والأمن توجهت إلى مكان الحادث فور وقوع الهجوم".ووقع الهجوم بعد ساعات فقط من مقتل 11 شخصا على الأقل على أيدي مجهولين بين بلدتي دوري وجورجادجي في الشمال، وذلك وفقا لاثنين من المسؤولين المحليين، وكان من بين القتلى 9 من رجال الميليشيات ومدنيين اثنين.وقال جيش بوركينا فاسو إن 11 آخرين من الجنود ورجال الميليشيات وأفراد الشرطة قتلوا في هجمات أخرى خلال الأسبوع الماضي، لكن أكثر من 20 من المسلحين قتلوا ردا على ذلك.وفي الـ 24 من الشهر الماضي، استولت جماعة مسلحة على قاعدة عسكرية في "جاسكيندي" شمالي بوركينا فاسو، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص على الأقل من بينهم 5 عسكريين، فضلا عن فقدان آخرين.وفي التاسع من الشهر ذاته، قتل 12 جنديا وأربعة مدنيين متطوعين، وأصيب 21 عسكريا في "هجوم إرهابي" في إقليم الوسط الشمالي في بوركينا فاسو.ويعد شمال بوركينا فاسو، وبشكل خاص المنطقة القريبة من النيجر ومالي، الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو تنظيمي القاعدة و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول) ويتنقل مسلحو الجماعات المسلحة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.وأرغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو، على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر، وتجميع السكان في قرى أكبر، لتأمينهم من أي هجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/مقتل-12-شخصا-في-كمين-لمسلحين-شمالي-بوركينا-فاسو-1061988141.html
https://arabic.sputniknews.com/20220408/مقتل-12-جنديا-وإصابة-21-إثر-هجوم-على-قاعدة-للجيش-في-بوركينا-فاسو-1060985043.html
https://arabic.sputniknews.com/20220424/مقتل-10-أشخاص-في-هجوم-مسلح-على-وحدة-عسكرية-في-بوركينا-فاسو-1061558114.html
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هجوم مسلح يستهدف سجنا في بوركينا فاسو وفرار 60 نزيلا

16:56 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / Radio Télévision du Burkina (RTB) قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / Radio Télévision du Burkina (RTB)
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شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف سجنا في منطقة "نونا" في مقاطعة كوسي، شمال غربي بوركينا فاسو، مما أدى إلى فرار نحو 60 شخصا.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الأحد، إن "هجوما إرهابيا شنه مسلحون مجهولون في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، استهدف سجن نونا المدني في مقاطعة كوسي، أسفر عن فرار نحو ستين سجينا، وذلك نقلا عن مصادر محلية".
وذكرت الوكالة أن "المهاجمين استولوا على مركبة عسكرية ودراجتين ناريتين وأموالا"، مشيرة إلى اشتعال النيران في السيارة الشخصية لمدير السجن في نونا وثلاث سيارات للعاملين".
جنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
مقتل 12 شخصا في كمين لمسلحين شمالي بوركينا فاسو
13:20 GMT
وتابعت، نقلا عن أحد الأهالي: "أطلق المسلحون النار من أسلحة ثقيلة على مدخل بلدة نونا قبل أن يتوجهوا إلى السجن حيث اقتحموه وأطلقوا سراح المعتقلين ما أسفر عن مصرع شخص".
وأضافت، بحسب المصدر، أن "قوات الدفاع والأمن توجهت إلى مكان الحادث فور وقوع الهجوم".
ووقع الهجوم بعد ساعات فقط من مقتل 11 شخصا على الأقل على أيدي مجهولين بين بلدتي دوري وجورجادجي في الشمال، وذلك وفقا لاثنين من المسؤولين المحليين، وكان من بين القتلى 9 من رجال الميليشيات ومدنيين اثنين.
وقال جيش بوركينا فاسو إن 11 آخرين من الجنود ورجال الميليشيات وأفراد الشرطة قتلوا في هجمات أخرى خلال الأسبوع الماضي، لكن أكثر من 20 من المسلحين قتلوا ردا على ذلك.
جيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
مقتل 12 جنديا وإصابة 21 إثر هجوم على قاعدة للجيش في بوركينا فاسو
8 أبريل, 16:13 GMT
وفي الـ 24 من الشهر الماضي، استولت جماعة مسلحة على قاعدة عسكرية في "جاسكيندي" شمالي بوركينا فاسو، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص على الأقل من بينهم 5 عسكريين، فضلا عن فقدان آخرين.
وفي التاسع من الشهر ذاته، قتل 12 جنديا وأربعة مدنيين متطوعين، وأصيب 21 عسكريا في "هجوم إرهابي" في إقليم الوسط الشمالي في بوركينا فاسو.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح على وحدة عسكرية في بوركينا فاسو
24 أبريل, 14:49 GMT
ويعد شمال بوركينا فاسو، وبشكل خاص المنطقة القريبة من النيجر ومالي، الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو تنظيمي القاعدة و"داعش" (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول) ويتنقل مسلحو الجماعات المسلحة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأرغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو، على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر، وتجميع السكان في قرى أكبر، لتأمينهم من أي هجوم.
© Sputnikمعلومات عن جيش بوركينا فاسو
معلومات عن جيش بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
معلومات عن جيش بوركينا فاسو
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