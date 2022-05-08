https://arabic.sputniknews.com/20220508/هل-فشلت-العملية-السياسية-في-العراق-بعد-دعوة-المستقلين-لتشكيل-الحكومة؟-1061998765.html

هل فشلت العملية السياسية في العراق بعد دعوة المستقلين لتشكيل الحكومة؟

هل فشلت العملية السياسية في العراق بعد دعوة المستقلين لتشكيل الحكومة؟

بعد مرور ما يقارب سبعة أشهر على إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في العراق، لا يزال الانسداد السياسي هو سيد الموقف، والذي قد يصل بالبلاد إلى مرحلة الانفجار... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T17:40+0000

2022-05-08T17:40+0000

2022-05-08T17:41+0000

أخبار العراق اليوم

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يرى مراقبون أن الفرقاء السياسيين في العراق لن يتمكنوا من التوصل إلى أي توافقات سياسية خلال الفترة القادمة، وأن العملية السياسية في البلاد فشلت ولم يتبق سوى الإعلان رسميا عن وفاتها، نظرا لأن المحرك الرئيسي للوضع تحكمه قوى دولية متصارعة ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث تدعم كل دولة منها طرف فاعل في الداخل السياسي العراقي، وبما أن الوضع بين واشنطن وطهران لم يصل إلى حلول أو توافقات، بالتالي لن تتوافق القوى الداخلية العراقية، وفي النهاية قد يكون الشارع والذي أعلن النفير خلال الصيف القادم هو الحل الوحيد للأزمة في البلاد.بداية يقول نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، الدكتور قحطان الخفاجي، إن عملية انسداد الأفق في مسالك العملية السياسية في العراق سوف يستمر ولن تصل القوى السياسية العراقية إلى أي حل، نظرا لتبعية تلك القوى إلى القوى السياسية الدولية الفاعلة في الشأن العراقي متمثلة في إيران والولايات المتحدة الأمريكية.المحرك الرئيسيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخلافات بين واشنطن وطهران اتسعت ووصلت مجددا إلى مرحلة اللعبة الصفرية ولا توافق بينهما نهائيا، وبالتالي انسحب هذا الخلاف على الشأن العراقي، بجانب ما أضافه الداخل العراقي على المشهد من النزعة الفردية الأنانية المصلحية الضيقة، وهما الآن أمام خيارين، إما أن يذهب أحد الأطراف بمفرده بترتيبه معينة للحكومة، وسوف يجد أن الطرف الآخر سيستخدم كل الوسائل ومن بينها السلاح من أجل إفشاله، وأقصد هنا إذا ذهب الصدر إلى تشكيل حكومة، سوف تذهب قوى الإطار التنسيقي إلى إفشاله بقوة.واستبعد الخفاجي أن تحدث توافقات بين تياري الصدر والمالكي، ولو حدث ذلك فإنه يعني استعادة رفض الشارع القوي لهم، لأن الفاسد قد كرر نفسه، وأن إدعاءات التغيير التي أطلقتها بعض تلك القوى قد أصبحت باطلة ولا جدوى لها، وبالتالي سوف يخسرون كل شىء، وفي النهاية سوف تستمر حالة الانسداد والخسارة، واعتقد أن هناك ترتيبات قادمة قد تتجاهل الوضع السياسي الراهن، وتذهب إلى تغيير كبير والذهاب إلى انتخابات قادمة.دعوات وهميةبدوره يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، إن مبادرات الصدر والإطار التنسيقي الأخيرة التي دعوا فيها المستقلين إلى اختيار رئيس الوزراء منهم والمساهمة بتشكيل الحكومة هى دعوات وهمية، وليست صادقة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك، ما تم إطلاقه من مبادرات ودعوات هو عبارة عن هروب من الانسداد السياسي الذي وصل إلى مرحلة الصراعات الحتمية قبيل الانفجار السياسي، ولاسيما بعد اغتيالات شهدتها محافظة ميسان لمسؤول مهم في سرايا السلام وهو عباس دينار الشويلي في منطقة حي الحسين الجديد وسط المحافظة من قبل مجهولين أمس، سبقها مقتل عبد الكريم الأنصاري نائب هادي العامري زعيم مليشيا بدر بحادث سير في ميسان والذي كان له دور كبير في عمليات اختطاف أبرياء الصقلاوية، وهو مسؤول أيضا عن تغييب الآلاف من سكان المحافظات المنكوبة، و متهم باغتيال ضباط وطيارين عراقيين في زمن النظام السابق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لصالح إيران ومليشيات بدر تؤكد أن العملية اغتيال مدبر وليس حادث سيارة عرضي كما قيل، وهذا ما أكده ذوي المقتول، وأصابع الاتهام تشير إلى تورط تيار سياسي يدعي الأغلبية في الانتخابات الأخيرة.كسب الوقتوتابع النايل، لا تعدو تلك المبادرات أنها عبارة عن مناورات لكسب الوقت وتعطيل البرلمان، وهي تؤكد عدم احترام أطراف النزاع إلى المدد الدستورية التي يفترض أنهم يخضعون لها في تشكيل الحكومة، وبعد دعوتهم للمستقلين الذين انقسموا بين مؤيد لمبادرة الصدر وآخرين مؤيدين لمبادرة الإطار، اتضح جليا أن لا وجود للمستقلين، إنما انقسموا بين الطرفين وأصبحت الخنادق أكثر وضوحا الآن، علما أن الجميع يدرك أن المستقلين لا يستطيعون تشكيل أي حكومة أو تمكنهم من جمع النصاب البرلماني، وكان يفترض بالمستقلين لو كانوا فعلا كذلك أن يرفضوا المبادرتين ويعلنون أنهم يحضرون الجلسات، ولن يشاركوا بأي حكومة لكنهم فشلوا في أول اختبار.الوضع متأزموأكد عضو الميثاق الوطني، أن الوضع القائم متأزم جدا و أرجح أن الشهر السادس هو الفيصل في عمر العملية السياسية الحالية، وأن الأوضاع تتجه نحو الفوضى، لأن الشرخ الذي أحدثته نتائج الانتخابات التي قاطعها الشعب العراقي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهرها، والحلول الداخلية انتهت، لذا من المتوقع تدخل الرعاية الخارجية التي تهيمن على العملية السياسية الحالية، وتحديدا أمريكا وبريطانيا وإيران.الانفجار القادمولفت النايل إلى أنه إن لم تستطع القوى الدولية إعادة التوافق إلى الوضع السياسي، فإن الانفجار هو أقرب السيناريوهات، ولاسيما أن صيف 2022 على موعد مع موجة تظاهرات شعبية كبيرة ستنطلق في العراق رافضة كل الأطراف السياسية التي تتحمل مسؤولية انهيار العراق.دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النواب المستقلين إلى تشكيل الحكومة العراقية خلال 15 يوما، وتأتي هذه المبادرة بعد أيام قليلة من انقضاء مهلة الـ 40 يوما التي حددها زعيم التيار الصدري للإطار التنسيقي.وقال الصدر، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء الماضي، إنه "بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر، أقول إن للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف، الطرف الأول: التحالف الوطني الأكبر "تحالف إنقاذ الوطن" وهو راعي الأغلبية الوطنية لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية".وأضاف أن "الطرف الثاني هو الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق، وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية".وتابع أن "الطرف الثالث هم الأفراد المستقلون في البرلمان، وندعوهم لـ "تشكيل مستقل" لا يقل عن الأربعين فردا منهم بعيدا عن الإطار التنسيقي الذي أخذ فرصته، وعلى المستقلين الالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقا".وأكد الصدر أن التحالف الأكبر سيصوت على حكومتهم، بما فيها الكتلة الصدرية و بالتوافق مع سنة وأكراد التحالف، ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما وذلك للإسراع في إنهاء معاناة الشعب".وأردف الصدر قائلا "كما وأكرر دعوتي إلى بعض من نحسن الظن بهم من الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية أملا منهم بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة و ليخرجوا من عنق الإجبار على الانسداد السياسي كما يعبرون".وتأتي خطوة الصدر على خلفية الجمود السياسي المستمر في العراق، منذ أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاسيما بعد أن وصلت الأحزاب السياسية إلى طريق مسدود، فيما لم يتمكن الزعيم الشيعي الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة ائتلافية.

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أخبار العراق اليوم