https://arabic.sputniknews.com/20220508/وزيرة-ألمانية-تحذر-من-أسوأ-مجاعة-عالمية-منذ-الحرب-1061972625.html
وزيرة ألمانية تحذر من أسوأ مجاعة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية
وزيرة ألمانية تحذر من أسوأ مجاعة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية
أعلنت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولز، أن الجفاف والأزمة الوبائية والصراع في أوكرانيا يهددون بتفاقم الجوع في العالم. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T06:16+0000
2022-05-08T06:16+0000
2022-05-08T06:21+0000
العالم
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وأشارت في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد ام سونتاج" إلى أنه بسبب فيروس كورونا والجفاف الشديد والصراع في أوكرانيا، "ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بمقدار الثلث وهي عند مستوى قياسي".وبحسب شولز، فإن "العديد من الدول تعتمد على المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزيرة ألمانية تحذر من أسوأ مجاعة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية
06:16 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 06:21 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا شولز، أن الجفاف والأزمة الوبائية والصراع في أوكرانيا يهددون بتفاقم الجوع في العالم.
وأشارت في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد ام سونتاج" إلى أنه بسبب فيروس كورونا والجفاف الشديد والصراع في أوكرانيا، "ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بمقدار الثلث وهي عند مستوى قياسي".
وأضاف الوزير أن "برنامج الغذاء العالمي يقدر أن 300 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع وهذه التقديرات يتم تعديلها بشكل تصاعدي باستمرار. الرسالة هي أننا نواجه أسوأ مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية وملايين الضحايا".
وبحسب شولز، فإن "العديد من الدول تعتمد على المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية".