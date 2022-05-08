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https://arabic.sputniknews.com/20220508/وزير-الخارجية-الصيني-على-دول-العالم-الاستماع-إلى-الأصوات-الآسيوية-1062002345.html
وزير الخارجية الصيني: على دول العالم الاستماع إلى الأصوات الآسيوية
وزير الخارجية الصيني: على دول العالم الاستماع إلى الأصوات الآسيوية
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، دول العالم إلى الاستماع أكثر إلى الأصوات الآسيوية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T19:45+0000
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الصين
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وحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد صرّح وانغ خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكمبودي، أن الصين مستعدة للعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا لدعم السلام والازدهار في المنطقة. وأضاف الوزير أن هذه هي اللحظة الآسيوية للحكومة العالمية. وأشار وانغ إلى أن العالم ينبغي عليه الاستماع أكثر إلى صوت آسيا واحترام مواقفها والاستفادة من حكمتها.
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وزير الخارجية الصيني: على دول العالم الاستماع إلى الأصوات الآسيوية

19:45 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Yuan Manأعضاء بعثة صينية إلى القطب الشمالي يرفعون علم الصين في لونغييربين في جزيرة سبيتسبيرغن / سفالبارد، شمال النرويج، 31 أكتوبر 2001
أعضاء بعثة صينية إلى القطب الشمالي يرفعون علم الصين في لونغييربين في جزيرة سبيتسبيرغن / سفالبارد، شمال النرويج، 31 أكتوبر 2001 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Yuan Man
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دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، دول العالم إلى الاستماع أكثر إلى الأصوات الآسيوية.
وحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد صرّح وانغ خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكمبودي، أن الصين مستعدة للعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا لدعم السلام والازدهار في المنطقة.
وأضاف الوزير أن هذه هي اللحظة الآسيوية للحكومة العالمية.
وأشار وانغ إلى أن العالم ينبغي عليه الاستماع أكثر إلى صوت آسيا واحترام مواقفها والاستفادة من حكمتها.
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