https://arabic.sputniknews.com/20220508/وزير-العدل-الإسرائيلي-يجب-دراسة-طرد-عائلات-منفذي-الهجمات-إلى-غزة-1062001018.html
وزير العدل الإسرائيلي: يجب دراسة طرد عائلات منفذي الهجمات إلى غزة
وزير العدل الإسرائيلي: يجب دراسة طرد عائلات منفذي الهجمات إلى غزة
طالب وزير العدل جدعون ساعر، اليوم الأحد، الجهاز القانوني بفحص إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين إلى قطاع غزة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T19:08+0000
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وأوضح على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحديث يدور عن عائلات يمكن إثبات أنها كانت على علم مسبق بنية أحد أفرادها تنفيذ هجوم.كما طلب الوزير التحقق من مشروعية هدم منازل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حال تنفيذ هجمات.وتقوم إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين ينفذون هجمات في المدن الإسرائيلية والمستوطنات.وأواخر مارس/آذار الماضي، نفذ شخصان من فلسطينيي 48 و"يحملون الجنسية الإسرائيلية"، هجوما بالأسلحة النارية في مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وجرح عشرة آخرين، قبل مقتل منفذي العملية.وقبل ذلك بأيام قليلة، نفذ فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية عملية دهس وطعن، في مدينة بئر السبع (جنوب)، ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين، قبل أن يتم قتله.وفي ظل غياب أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، شهدت إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قابلتها بحملة اعتقالات واسعة واغتيالات في مدن في الضفة الغربية بينها جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزراء-الخارجية-العرب-في-قمة-النقب-ينددون-بعملية-الخضيرة-فيديوهات-1060563805.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
وزير العدل الإسرائيلي: يجب دراسة طرد عائلات منفذي الهجمات إلى غزة
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طالب وزير العدل جدعون ساعر، اليوم الأحد، الجهاز القانوني بفحص إمكانية ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين إلى قطاع غزة.
وأوضح على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت
"، أن الحديث يدور عن عائلات يمكن إثبات أنها كانت على علم مسبق بنية أحد أفرادها تنفيذ هجوم.
كما طلب الوزير التحقق من مشروعية هدم منازل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حال تنفيذ هجمات.
وتقوم إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين ينفذون هجمات في المدن الإسرائيلية والمستوطنات.
وأواخر مارس/آذار الماضي، نفذ شخصان من فلسطينيي 48 و"يحملون الجنسية الإسرائيلية"، هجوما بالأسلحة النارية في مدينة الخضيرة شمالي إسرائيل، ما أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وجرح عشرة آخرين، قبل مقتل منفذي العملية.
وقبل ذلك بأيام قليلة، نفذ فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية عملية دهس وطعن، في مدينة بئر السبع (جنوب)، ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين، قبل أن يتم قتله.
وفي ظل غياب أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، شهدت إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قابلتها بحملة اعتقالات واسعة واغتيالات في مدن في الضفة الغربية بينها جنين.