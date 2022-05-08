https://arabic.sputniknews.com/20220508/وفد-فلسطيني-يتوجه-إلى-بروكسل-لبحث-استمرار-تقديم-الدعم-المالي-1061975356.html
وفد فلسطيني يتوجه إلى بروكسل لبحث استمرار تقديم الدعم المالي
وفد فلسطيني يتوجه إلى بروكسل لبحث استمرار تقديم الدعم المالي
يتوجه وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث تقديم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T07:54+0000
2022-05-08T07:54+0000
2022-05-08T07:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. ويشارك الوفد في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني المزمع عقده الثلاثاء.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم، إن "لقاءات متنوعة سيجريها الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء جزء منها ستكون لقاءات فنية يوم الاثنين ومعظم اللقاءات السياسية ستكون يوم الثلاثاء".وأضاف: "اللقاءات الفنية ستكون بمشاركة وزير المالية ورئيس سلطة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، متابعا: "هناك قضايا نعتبرها مالية وفنية هامة سيتم نقاشها مع المانحين بوجود الجانب الإسرائيلي".وفيما يتعلق باللقاءات السياسية، قال إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيجري لقاءات مع وزيرة خارجية النرويج ومسؤولين بالبرلمان الأوروبي.ولفت إلى أن الوفد سيطالب أيضا بتوقف إسرائيل عن الاقتطاعات المالية وعرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه "سيتم الطلب من الدول المانحة أن تستمر وأن تعيد دعمها لخزينة الحكومة الفلسطينية".هذا وتنعقد لجنة تنسيق مساعدات المانحين للفلسطينيين في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء المقبل على وقع استمرار الأزمة المالية الفلسطينية.وسيستضيف الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية آنيكين هويتفيلد، بحضور مسؤولين من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والعديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/فلسطين-سماح-إسرائيل-للمستوطنين-باقتحام-المسجد-الأقصى-هو-إعلان-رسمي-بالحرب-الدينية-1061863358.html
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أخبار فلسطين اليوم
وفد فلسطيني يتوجه إلى بروكسل لبحث استمرار تقديم الدعم المالي
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يتوجه وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث تقديم الدعم المالي للحكومة الفلسطينية.
رام الله - سبوتنيك. ويشارك الوفد في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني المزمع عقده الثلاثاء.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم، إن "لقاءات متنوعة سيجريها الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء جزء منها ستكون لقاءات فنية يوم الاثنين ومعظم اللقاءات السياسية ستكون يوم الثلاثاء".
وأضاف: "اللقاءات الفنية ستكون بمشاركة وزير المالية ورئيس سلطة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، متابعا: "هناك قضايا نعتبرها مالية وفنية هامة سيتم نقاشها مع المانحين بوجود الجانب الإسرائيلي".
وفيما يتعلق باللقاءات السياسية، قال إن رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشتية سيجري لقاءات مع وزيرة خارجية النرويج ومسؤولين بالبرلمان الأوروبي.
وبين أنه سيتم خلال الاجتماع نقاش إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ودعوة الدول المانحة لإنهاء الفراغ السياسي والعودة لطاولة المفاوضات والتوقف على الاستيطان والاستمرار بتدمير حل الدولتين.
ولفت إلى أن الوفد سيطالب أيضا بتوقف إسرائيل عن الاقتطاعات المالية وعرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه "سيتم الطلب من الدول المانحة أن تستمر وأن تعيد دعمها لخزينة الحكومة الفلسطينية".
هذا وتنعقد لجنة تنسيق مساعدات المانحين للفلسطينيين في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء المقبل على وقع استمرار الأزمة المالية الفلسطينية.
وسيستضيف الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية آنيكين هويتفيلد، بحضور مسؤولين من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والعديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.