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https://arabic.sputniknews.com/20220508/وكالة-وصول-20-بحارا-مصريا-كانوا-محتجزين-في-اليمن-إلى-القاهرة-1061999126.html
وكالة: وصول 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن إلى القاهرة
وكالة: وصول 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن إلى القاهرة
وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، 20 بحارا مصريا، كانوا محتجزين في اليمن. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T17:45+0000
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وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية أن "البحارة الـ 20 وصلوا إلى أرض الوطن، بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية".وفور عودتهم، توجّه البحارة بالشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية على إنهاء أزمتهم.وألقي القبض مؤخرا على هؤلاء البحارة في اليمن، ووجهت إليهم تهمة تجاوز المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح.وسادت حالة من الحزن بين أهالي الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، إثر تلقيهم نبأ حبسهم 6 أشهر، علاوة على غرامة قيمتها 25 ألف دولار، لكن الجهات السيادية المصرية نجحت في الإفراج عن البحارة، تنفيذا لتوجيهات رئاسية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/الإفراج-عن-20-بحارا-مصريا-في-اليمن-فيديو-1061792283.html
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أخبار مصر الآن, أخبار اليمن الأن

وكالة: وصول 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن إلى القاهرة

17:45 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Mohammad Nejimالقبطان السوري محمد عائشة أمضر أربع سنوات على متن باخرة محتجزة في قناة السويس في مصر
القبطان السوري محمد عائشة أمضر أربع سنوات على متن باخرة محتجزة في قناة السويس في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Mohammad Nejim
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وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، 20 بحارا مصريا، كانوا محتجزين في اليمن.
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية أن "البحارة الـ 20 وصلوا إلى أرض الوطن، بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية".
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن... فيديو
2 مايو, 08:51 GMT
وفور عودتهم، توجّه البحارة بالشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية على إنهاء أزمتهم.
وألقي القبض مؤخرا على هؤلاء البحارة في اليمن، ووجهت إليهم تهمة تجاوز المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح.
وسادت حالة من الحزن بين أهالي الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، إثر تلقيهم نبأ حبسهم 6 أشهر، علاوة على غرامة قيمتها 25 ألف دولار، لكن الجهات السيادية المصرية نجحت في الإفراج عن البحارة، تنفيذا لتوجيهات رئاسية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
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