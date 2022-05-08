https://arabic.sputniknews.com/20220508/ولاية-جنوب-دارفور-تنشئ-غرفة-للطوارئ-وتنشر-قوات-لمتابعة-حادث-معسكر-كلمة-1061977078.html

ولاية جنوب دارفور تنشئ غرفة للطوارئ وتنشر قوات لمتابعة حادث معسكر "كلمة"

ولاية جنوب دارفور تنشئ غرفة للطوارئ وتنشر قوات لمتابعة حادث معسكر "كلمة"

قررت لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور إنشاء غرفة طوارىء خاصة ونشر قوات عسكرية لتعقب الجناة في حادث معسكر "كلمة" للنازحين. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T09:23+0000

2022-05-08T09:23+0000

2022-05-08T09:23+0000

أخبار السودان اليوم

دارفور

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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية سونا، أكدت لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور أنها أنشات غرفة خاصة للطوارئ ونشرت قوات عسكرية من أجل متابعة من قاموا بعملية قتل 3 من المدنيين في معسكر "كلمة".وأوضح البيان أن الحادث وقع مساء أمس السبت في تمام الساعة السادسة، حيث "قام مجهولون يستقلون 2 عربة لاندكروزر بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب أثناء تواجدهم في ميدان لكرة القدم جنوب المعسكر".ووعد بيان لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور بمتابعة الحادث والقبض على الجناة في أقرب وقت، وتقديمهم للعداله، حسب نص البيان.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/البرهان-يعرب-عن-أسفه-إزاء-المؤامرات-التي-تحاك-ضد-السودان-ويحذر-من-الأحداث-المؤسفة-في-دارفور-1061693329.html

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