https://arabic.sputniknews.com/20220508/ولاية-جنوب-دارفور-تنشئ-غرفة-للطوارئ-وتنشر-قوات-لمتابعة-حادث-معسكر-كلمة-1061977078.html
ولاية جنوب دارفور تنشئ غرفة للطوارئ وتنشر قوات لمتابعة حادث معسكر "كلمة"
ولاية جنوب دارفور تنشئ غرفة للطوارئ وتنشر قوات لمتابعة حادث معسكر "كلمة"
قررت لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور إنشاء غرفة طوارىء خاصة ونشر قوات عسكرية لتعقب الجناة في حادث معسكر "كلمة" للنازحين. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T09:23+0000
2022-05-08T09:23+0000
2022-05-08T09:23+0000
أخبار السودان اليوم
دارفور
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية سونا، أكدت لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور أنها أنشات غرفة خاصة للطوارئ ونشرت قوات عسكرية من أجل متابعة من قاموا بعملية قتل 3 من المدنيين في معسكر "كلمة".وأوضح البيان أن الحادث وقع مساء أمس السبت في تمام الساعة السادسة، حيث "قام مجهولون يستقلون 2 عربة لاندكروزر بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب أثناء تواجدهم في ميدان لكرة القدم جنوب المعسكر".ووعد بيان لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور بمتابعة الحادث والقبض على الجناة في أقرب وقت، وتقديمهم للعداله، حسب نص البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/البرهان-يعرب-عن-أسفه-إزاء-المؤامرات-التي-تحاك-ضد-السودان-ويحذر-من-الأحداث-المؤسفة-في-دارفور-1061693329.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم, دارفور
ولاية جنوب دارفور تنشئ غرفة للطوارئ وتنشر قوات لمتابعة حادث معسكر "كلمة"
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قررت لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور إنشاء غرفة طوارىء خاصة ونشر قوات عسكرية لتعقب الجناة في حادث معسكر "كلمة" للنازحين.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية
سونا، أكدت لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور أنها أنشات غرفة خاصة للطوارئ ونشرت قوات عسكرية من أجل متابعة من قاموا بعملية قتل 3 من المدنيين في معسكر "كلمة".
وأوضح البيان أن الحادث
وقع مساء أمس السبت في تمام الساعة السادسة، حيث "قام مجهولون يستقلون 2 عربة لاندكروزر بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب أثناء تواجدهم في ميدان لكرة القدم جنوب المعسكر".
ولفت إلى أن عملية إطلاق النار أسفرت عن مقتل اثنين من الشباب في الحال وجرح عدد آخر، موضحا أن الجناة بعد ذلك توجهو جنوبا في اتجاه "وادي نيالا وأطلقوا الرصاص على مواطن آخر مما أدى إلى وفاته".
ووعد بيان لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور بمتابعة الحادث
والقبض على الجناة في أقرب وقت، وتقديمهم للعداله، حسب نص البيان.