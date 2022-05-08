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https://arabic.sputniknews.com/20220508/يحيى-الفخراني-يعرب-عن-حزنه-الشديد-من-انتشار-شائعة-مؤسفة-عنه-1061974957.html
يحيى الفخراني يعرب عن حزنه الشديد بسبب انتشار شائعة مؤسفة عنه
يحيى الفخراني يعرب عن حزنه الشديد بسبب انتشار شائعة مؤسفة عنه
أعرب الفنان المصري، يحيى الفخراني، عن حزنه واستيائه الشديدين من شائعة متداولة عنه مؤخرا.‏ 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T07:36+0000
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وقال في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الأحد، إنه حزين ومستاء بشدة من انتشار أنباء وفاته، التي اعتبرها "شائعات مؤسفة".وأكد يحيى الفخراني في رسالة إلى كل معجبيه أنه بخير وبصحة جيدة، وكل أموره طبيعية، وأن ما تم نشره هو بكل أسف مجرد شائعات مغرضة، وتوجه بالشكر لكل من سأل عنه.وكانت نقابة الممثلين المصريين نفت، أمس السبت، شائعة وفاة يحيى الفخراني، وأوضحت أنه يقضي إجازة عيد الفطر برفقة أسرته حاليا.وغاب يحيى الفخراني عن المنافسة في موسم دراما رمضان العام الحالي، بعد أن شارك في موسم 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي يشاركه بطولته هالة فاخر ومحمد محمود وأنوشكا.وكان يحيى الفخراني أعلن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، عن عودته إلى شاشة السينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم يحمل اسم "بنزو"، وهو من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج شهد رمزي.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/يحيى-الفخراني-يكشف-سر-رفضه-العمل-مع-يوسف-شاهين-وعن-قرار-كان-سيقلب-موازين-ليالي-الحلمية-1057102224.html
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

يحيى الفخراني يعرب عن حزنه الشديد بسبب انتشار شائعة مؤسفة عنه

07:36 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 08.05.2022)
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالممثل المصري يحيى الفخراني
الممثل المصري يحيى الفخراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
الممثل المصري يحيى الفخراني
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعرب الفنان المصري، يحيى الفخراني، عن حزنه واستيائه الشديدين من شائعة متداولة عنه مؤخرا.‏
وقال في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الأحد، إنه حزين ومستاء بشدة من انتشار أنباء وفاته، التي اعتبرها "شائعات مؤسفة".
وأكد يحيى الفخراني في رسالة إلى كل معجبيه أنه بخير وبصحة جيدة، وكل أموره طبيعية، وأن ما تم نشره هو بكل أسف مجرد شائعات مغرضة، وتوجه بالشكر لكل من سأل عنه.
الفنان المصري، يحيى الفخراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
يحيى الفخراني يكشف سر رفضه العمل مع يوسف شاهين... وعن قرار كان سيقلب موازين "ليالي ‏الحلمية"‏
25 يناير, 11:08 GMT
وكانت نقابة الممثلين المصريين نفت، أمس السبت، شائعة وفاة يحيى الفخراني، وأوضحت أنه يقضي إجازة عيد الفطر برفقة أسرته حاليا.
وغاب يحيى الفخراني عن المنافسة في موسم دراما رمضان العام الحالي، بعد أن شارك في موسم 2021 بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي يشاركه بطولته هالة فاخر ومحمد محمود وأنوشكا.
وكان يحيى الفخراني أعلن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، عن عودته إلى شاشة السينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم يحمل اسم "بنزو"، وهو من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج شهد رمزي.
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