https://arabic.sputniknews.com/20220508/يوتيوب-يحذف-مقاطع-فيديو-من-حساب-روسكوسموس-1061994663.html

يوتيوب يحذف مقاطع فيديو من حساب "روسكوسموس"

يوتيوب يحذف مقاطع فيديو من حساب "روسكوسموس"

أزال موقع يوتيوب جميع مقاطع الفيديو التي يظهر فيها دميتري روغوزين، الرئيس التنفيذي لشركة الفضاء الروسية "روسكوسموس" من القناة الخاصة بالوكالة "روسكوموس ميديا". 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T16:01+0000

2022-05-08T16:01+0000

2022-05-08T16:01+0000

روسيا

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وأعلن رئيس الخدمة الصحفية للوكالة، دميتري ستروغوفيتس، اليوم الأحد، عبر حسابه على "تلغرام": "أزال يوتيوب من قناة روسكوسموس ميديا جميع مقاطع الفيديو التي يظهر فيها دميتري روغوزين، المدير العام لشركة روسكوسموس، كمقابلاته وتسجيلات مشاركته في إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان دونباس، وزيارات إلى قاعدة فوستوشني الفضائية".كما أوضح ستروغوفيتش: "تمت إزالة نحو عشرين مقطع فيديو بإجمالي نحو 5 ملايين مشاهدة من القناة".وأضاف ساخرا: "هذا كل ما يمكن معرفته عن حرية التعبير على الطريقة الأمريكية".وقامت شركة "غوغل"، اليوم الأحد في 8 أيار/مايو، بحظر الحساب الشخصي للنائبة في الدوما (مجلس النواب) الروسي نينا أوستانينا، كما حذفت قناة يوتيوب المرتبطة بها بسبب العقوبات المفروضة سابقا.وأرفق غوغل تعليقا مع تنبيه حظر الحساب بالنص التالي: "تم تعطيل حساب غوغل وفقًا لسياسة قيود التصدير والعقوبات ولا يمكن استعادته".ومن خلال النقر على رابط أي محتوى لفيديو أوستانينا على موقع "يوتيوب"، تظهر رسالة تحتوي على معلومات حول حظر القناة.

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