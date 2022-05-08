https://arabic.sputniknews.com/20220508/6-طرق-للتخلص-من-الكسل-واستعادة-نشاطك-بعد-العيد-1061997511.html

6 طرق للتخلص من الكسل واستعادة نشاطك بعد العيد

6 طرق للتخلص من الكسل واستعادة نشاطك بعد العيد

تكون العودة للروتين اليومي الطبيعي بعد انتهاء رمضان وانقضاء إجازة عيد الفطر أمرا صعبا لدى الكثيرين، الذين يصابون بالكسل لأسباب بينها عدم انتظام أوقات النوم،... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T17:02+0000

2022-05-08T17:02+0000

2022-05-08T17:02+0000

الصحة

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ورصد الخبراء 6 طرق تساعد على استعادة النشاط بعد إجازة العيد وتسهل من عملية ممارسة الروتين اليومي دونما كسل، وفق موقع "الكونسلتو".1.التوقف عن السهرالسهر في رمضان ربما حتى الفجر لأسباب بينها قضاء الكثير من الوقت أمام التلفاز، قد لا يكون من السهل التخلص منه ومعاودة النوم في أوقات معقولة.وينصح الخبراء بالتوقف عن نوم القيلولة والبدء في الخلود للفراش في وقت مبكر قليلا عن الأيام السابقة لتدريب الجسم تدريجيا على العودة للنوم مبكرا، وقد يساعد في ذلك الحصول على حمام دافئ قبل النوم.2. ممارسة الرياضةغالبا ما نشعر بالكسل بعد الإجازات لقلة الحركة والمجهود المتبع طوال الفترة الماضية، لذلك ينصح بالقيام ببعض التمارين الرياضية البسيطة في المنزل، أو حتى الخروج للمشي في الهواء الطلق.3. تناول الفواكه والخضرواتتعمل المواد الغذائية التي تحتوي عليها الفواكه والخضروات على إضفاء مزيد من النشاط على جسمك، إضافة إلى تزويدك بالطاقة مع عدم اكتساب وزن إضافي إذا تم تناولها باعتدال لعدم احتوائها على الكثير من السعرات.4. شرب الماءيساعد الحصول على كمية وافرة من الماء يوميا على تقليل الشعور بالتعب والإرهاق، حيث يساعد الماء على استمرار تدفق الدم وتوازنه بجميع أنحاء الجسم.5. وضع خطة جديدةمع انقضاء الإجازة، يجد الكثيرون أنفسهم وقد نال منهم الكسل، وبات من الصعب أن يعاودوا العمل والمذاكرة، لذلك يُنصح بوضع خطة على أن تكون قابلة للتنفيذ، والبدء في تطبيقها لمنحك الشعور بالإنجاز والرضا عن النفس، ويمكن في هذا الصدد البدء في تنفيذ المهام البسيطة.6. البعد عن الأشخاص السلبيينالطاقة السلبية تنتقل من شخص إلى آخر كالفيروس، هذا ليس سرا، لذلك يجب الابتعاد عن هؤلاء الذين ينشرون المشاعر السلبية، والبحث عن آخرين يبثون التفاؤل والنشاط كي تستطيع الاستمرار.

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