https://arabic.sputniknews.com/20220509/أردوغان-ندرك-معنى-المهاجرين-والأنصار-ولن-نطرد-اللاجئين-السوريين---1062023920.html
أردوغان: ندرك معنى المهاجرين والأنصار ولن نطرد اللاجئين السوريين
أردوغان: ندرك معنى المهاجرين والأنصار ولن نطرد اللاجئين السوريين
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T12:56+0000
2022-05-09T12:56+0000
2022-05-09T12:56+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار اللاجئين السوريين
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال فعالية بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي: "بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدا".وأضاف أردوغان: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار"، مؤكدا أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين وستواصل استضافتهم.ويوم الخميس، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اعتزام بلاده بناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا.ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تسهيل العودة الطوعية لمليون سوري.ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس التركي أن أنقرة تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، وبالتحديد إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/تركيا-وزير-الدفاع-ورئيس-الأركان-يتفقدان-الحدود-مع-سوريا-1061991851.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار اللاجئين السوريين
أردوغان: ندرك معنى المهاجرين والأنصار ولن نطرد اللاجئين السوريين
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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال فعالية بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الرئيس التركي: "بإمكان اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم متى أرادوا، أما نحن فلن نطردهم من بلادنا أبدا".
وأضاف أردوغان: "نحن أبناء ثقافة تدرك جيدًا معنى المهاجرين والأنصار"، مؤكدا أن أبواب تركيا مفتوحة للسوريين وستواصل استضافتهم.
ويوم الخميس، أعلن وزير الداخلية التركي
سليمان صويلو، اعتزام بلاده بناء نحو 250 ألف منزل شمالي سوريا.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تسهيل العودة الطوعية لمليون سوري.
ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس التركي أن أنقرة تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، وبالتحديد إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي شمالي البلاد.