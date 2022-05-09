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أمير الكويت يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك السعودية
أمير الكويت يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك السعودية
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتهنئته بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T08:12+0000
2022-05-09T08:13+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وعبر أمير الكويت في برقيته عن "تمنياته بأن يديم الله تعالى على العاهل السعودي موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار"، بحسب صحيفة "القبس" اليوم الاثنين.من جانبه بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية مماثلة للملك سلمان بن عبد العزيز.ويوم الأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، دخول العاهل السعودي، أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.‏وذكر البيان أن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، أمس السبت، وفقا وكالة الأنباء السعودية (واس).وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
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أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم

أمير الكويت يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك السعودية

08:12 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 08:13 GMT 09.05.2022)
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتهنئته بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.
وعبر أمير الكويت في برقيته عن "تمنياته بأن يديم الله تعالى على العاهل السعودي موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار"، بحسب صحيفة "القبس" اليوم الاثنين.
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من جانبه بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية مماثلة للملك سلمان بن عبد العزيز.
ويوم الأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، دخول العاهل السعودي، أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.‏
وذكر البيان أن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، أمس السبت، وفقا وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
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