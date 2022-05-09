https://arabic.sputniknews.com/20220509/أمير-الكويت-يبعث-ببرقية-تهنئة-إلى-ملك-السعودية-1062011498.html
أمير الكويت يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك السعودية
أمير الكويت يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك السعودية
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتهنئته بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T08:12+0000
2022-05-09T08:12+0000
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أخبار الكويت اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وعبر أمير الكويت في برقيته عن "تمنياته بأن يديم الله تعالى على العاهل السعودي موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار"، بحسب صحيفة "القبس" اليوم الاثنين.من جانبه بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية مماثلة للملك سلمان بن عبد العزيز.ويوم الأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، دخول العاهل السعودي، أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.وذكر البيان أن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، أمس السبت، وفقا وكالة الأنباء السعودية (واس).وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
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أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم
أمير الكويت يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك السعودية
08:12 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 08:13 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتهنئته بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.
وعبر أمير الكويت في برقيته عن "تمنياته بأن يديم الله تعالى على العاهل السعودي موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار"، بحسب صحيفة "القبس"
اليوم الاثنين.
من جانبه بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية مماثلة للملك سلمان بن عبد العزيز.
ويوم الأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، دخول العاهل السعودي
، أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.
وذكر البيان أن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، أمس السبت، وفقا وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.