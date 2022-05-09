عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220509/أنصار-الله-تبدي-استعدادها-للحوار-مع-مجلس-القيادة-الرئاسي-1062044714.html
"أنصار الله" تبدي استعدادها للحوار مع مجلس القيادة الرئاسي
"أنصار الله" تبدي استعدادها للحوار مع مجلس القيادة الرئاسي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، استعدادها للتفاوض مع مجلس القيادة الرئاسي، مشترطة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك وأن يكون بمعزل عن الضغوط الخارجية. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T21:23+0000
2022-05-09T21:23+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048661496_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_271bfe252ed8882ae1e7c7c2cbfa225a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "لا نرفض الحوار مع الأطراف اليمنية فهي شريك في أي تسوية سياسية".وأضاف: "لكن يجب أن يكون الحوار في أجواء ملائمة بعيدا عن ضغوط الخارج وحربه وحصاره (في إشارة إلى إيقاف العمليات العسكرية للتحالف والقيود المفروضة على الموانئ التي تديرها الجماعة)، ومن ثم الحوار السياسي".وقال: "ليس من العادل أن تأتي طاولة الحوار وتجلب من ورائك الخارج شاهرا سيفه وحصاره فوق رؤوسنا"، مضيفا: "تلك طاولة إملاءات لا طاولة حوار".وفي السابع من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وخول قرار نقل السلطة في اليمن، مجلس القيادة الرئاسي بـ "التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/جماعة-أنصار-الله-تتهم-التحالف-بتعمد-مضاعفة-معاناة-30-ألف-يمني-يحتاجون-إلى-العلاج-خارج-البلاد-1061994567.html
https://arabic.sputniknews.com/20220509/رئيس-الأركان-اليمني-الميليشيات-الحوثية-تستغل-الهدنة-للإعداد-لشن-هجوم-واسع-1062026249.html
https://arabic.sputniknews.com/20220508/جماعة-أنصار-الله-تتهم-التحالف-بتعمد-مضاعفة-معاناة-30-ألف-يمني-يحتاجون-إلى-العلاج-خارج-البلاد-1061994567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1048661496_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eab075556b2db36899b3f82c8b010428.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الحرب على اليمن

"أنصار الله" تبدي استعدادها للحوار مع مجلس القيادة الرئاسي

21:23 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Hani Mohammedالحوثيون في صنعاء، اليمن مارس 2021
الحوثيون في صنعاء، اليمن مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبرTelegram
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، استعدادها للتفاوض مع مجلس القيادة الرئاسي، مشترطة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك وأن يكون بمعزل عن الضغوط الخارجية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "لا نرفض الحوار مع الأطراف اليمنية فهي شريك في أي تسوية سياسية".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
جماعة "أنصار الله" تتهم التحالف بتعمد مضاعفة معاناة 30 ألف يمني يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد
أمس, 16:00 GMT
وأضاف: "لكن يجب أن يكون الحوار في أجواء ملائمة بعيدا عن ضغوط الخارج وحربه وحصاره (في إشارة إلى إيقاف العمليات العسكرية للتحالف والقيود المفروضة على الموانئ التي تديرها الجماعة)، ومن ثم الحوار السياسي".

وقال: "ليس من العادل أن تأتي طاولة الحوار وتجلب من ورائك الخارج شاهرا سيفه وحصاره فوق رؤوسنا"، مضيفا: "تلك طاولة إملاءات لا طاولة حوار".

وفي السابع من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قرارا بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
رئيس الأركان اليمني: الميليشيات الحوثية تستغل الهدنة للإعداد لشن هجوم واسع
13:30 GMT
وخول قرار نقل السلطة في اليمن، مجلس القيادة الرئاسي بـ "التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
جماعة "أنصار الله" تتهم التحالف بتعمد مضاعفة معاناة 30 ألف يمني يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد
أمس, 16:00 GMT
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
© Sputnikبالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
بالأرقام... حصيلة 5 أعوام من الحرب على اليمن
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала