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https://arabic.sputniknews.com/20220509/إخلاء-سبيل-الدفعة-الأولى-من-موقوفي-جرائم-الإرهاب-في-الحسكة-السورية-1062029568.html
إخلاء سبيل الدفعة الأولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
إخلاء سبيل الدفعة الأولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
وصلت إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من المفرج عنهم وفق مرسوم العفو الرئاسي الخاص بجرائم الإرهاب الذي يعتبر الأول من نوعه خلال... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:34+0000
2022-05-09T14:34+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك " شرقي سوريا عن وصول الدفعة الأولى من المفرج عنهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 30 من أبريل/نيسان الماضي، من أبناء محافظة الحسكة إلى مطار القامشلي الدولي، اليوم الاثنين 9 مايو/أيار، تمهيداً لتسليمهم لذويهم حسب الأصول المتبعة.وضمت الدفعة الأولى كلاً من نوشين محمد نذير عثمان وأيمن عماد الدين النجم وإبراهيم عبد الله المهاوش وعمر محمود الجاسم وبشار حمزة المحمد وخضر محمد الحسن ومحمد حسين الوكاع، وهم محكوم عليهم بقضايا متعددة تخص أمور الإرهاب.وتابع المراسل بأنه فور وصول الدفعة الأولى استقبلهم محافظ الحسكة وضباط اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة وذلك للقاء معهم وتسليهم إلى ذويهم.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

إخلاء سبيل الدفعة الأولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية

14:34 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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وصلت إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من المفرج عنهم وفق مرسوم العفو الرئاسي الخاص بجرائم الإرهاب الذي يعتبر الأول من نوعه خلال سنوات الحرب في البلاد.
وأفاد مراسل "سبوتنيك " شرقي سوريا عن وصول الدفعة الأولى من المفرج عنهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 30 من أبريل/نيسان الماضي، من أبناء محافظة الحسكة إلى مطار القامشلي الدولي، اليوم الاثنين 9 مايو/أيار، تمهيداً لتسليمهم لذويهم حسب الأصول المتبعة.
وضمت الدفعة الأولى كلاً من نوشين محمد نذير عثمان وأيمن عماد الدين النجم وإبراهيم عبد الله المهاوش وعمر محمود الجاسم وبشار حمزة المحمد وخضر محمد الحسن ومحمد حسين الوكاع، وهم محكوم عليهم بقضايا متعددة تخص أمور الإرهاب.
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia

وقالت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" إن هناك دفعات أخرى ستصل تباعًا إلى المحافظة، وذلك عبر النقل الجوي حصرا نتيجة انتشار حواجز قوات "قسد" على الطرق العامة الرابطة بين المحافظة والمحافظات السورية الأخرى.

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مسيرة الفوج الخالد في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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مسيرة الفوج الخالد في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
1/4
© Sputnik . Grigory Sysoev
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مسيرة الفوج الخالد في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
2/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
3/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
4/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
وتابع المراسل بأنه فور وصول الدفعة الأولى استقبلهم محافظ الحسكة وضباط اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة وذلك للقاء معهم وتسليهم إلى ذويهم.
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