إخلاء سبيل الدفعة الأولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
وصلت إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من المفرج عنهم وفق مرسوم العفو الرئاسي الخاص بجرائم الإرهاب الذي يعتبر الأول من نوعه خلال سنوات الحرب في البلاد.
وأفاد مراسل "سبوتنيك " شرقي سوريا عن وصول الدفعة الأولى من المفرج عنهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 30 من أبريل/نيسان الماضي، من أبناء محافظة الحسكة إلى مطار القامشلي الدولي، اليوم الاثنين 9 مايو/أيار، تمهيداً لتسليمهم لذويهم حسب الأصول المتبعة.
وضمت الدفعة الأولى كلاً من نوشين محمد نذير عثمان وأيمن عماد الدين النجم وإبراهيم عبد الله المهاوش وعمر محمود الجاسم وبشار حمزة المحمد وخضر محمد الحسن ومحمد حسين الوكاع، وهم محكوم عليهم بقضايا متعددة تخص أمور الإرهاب.
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attia
وقالت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" إن هناك دفعات أخرى ستصل تباعًا إلى المحافظة، وذلك عبر النقل الجوي حصرا نتيجة انتشار حواجز قوات "قسد" على الطرق العامة الرابطة بين المحافظة والمحافظات السورية الأخرى.
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
2/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
3/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
© Sputnik . Attia Al-Attiaإخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
4/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
2/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
3/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
4/4
© Sputnik . Attia Al-Attia
إخلاء سبيل دفعة أولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية
وتابع المراسل بأنه فور وصول الدفعة الأولى استقبلهم محافظ الحسكة وضباط اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة وذلك للقاء معهم وتسليهم إلى ذويهم.