https://arabic.sputniknews.com/20220509/إخلاء-سبيل-الدفعة-الأولى-من-موقوفي-جرائم-الإرهاب-في-الحسكة-السورية-1062029568.html

إخلاء سبيل الدفعة الأولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية

إخلاء سبيل الدفعة الأولى من موقوفي جرائم الإرهاب في الحسكة السورية

وصلت إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من المفرج عنهم وفق مرسوم العفو الرئاسي الخاص بجرائم الإرهاب الذي يعتبر الأول من نوعه خلال... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T14:34+0000

2022-05-09T14:34+0000

2022-05-09T14:34+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك " شرقي سوريا عن وصول الدفعة الأولى من المفرج عنهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 30 من أبريل/نيسان الماضي، من أبناء محافظة الحسكة إلى مطار القامشلي الدولي، اليوم الاثنين 9 مايو/أيار، تمهيداً لتسليمهم لذويهم حسب الأصول المتبعة.وضمت الدفعة الأولى كلاً من نوشين محمد نذير عثمان وأيمن عماد الدين النجم وإبراهيم عبد الله المهاوش وعمر محمود الجاسم وبشار حمزة المحمد وخضر محمد الحسن ومحمد حسين الوكاع، وهم محكوم عليهم بقضايا متعددة تخص أمور الإرهاب.وتابع المراسل بأنه فور وصول الدفعة الأولى استقبلهم محافظ الحسكة وضباط اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة وذلك للقاء معهم وتسليهم إلى ذويهم.

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