https://arabic.sputniknews.com/20220509/إسرائيل-تعتقل-امرأة-يشتبه-في-توجيهها-تهديدا-لأسرة-رئيس-الوزراء-1062037386.html
إسرائيل تعتقل امرأة يشتبه في توجيهها تهديدا لأسرة رئيس الوزراء
إسرائيل تعتقل امرأة يشتبه في توجيهها تهديدا لأسرة رئيس الوزراء
ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما من جنوب البلاد، يشتبه في أنها أرسلت رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وتخضع تفاصيل... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:50+0000
2022-05-09T16:50+0000
2022-05-09T16:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_acf01f8ba2add3c1fc434e449278bd70.jpg
وقالت السلطات الإسرائيلية، في أواخر أبريل/ نيسان، إنها عززت الأمن حول بينيت وعائلته بعد أن تبين أن رسالة موجهة إليهم تحتوي على عيار ناري وتهديد بالقتل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وقال بيان للشرطة إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في التهديد ومنعت وسائل الإعلام آنذاك من الإبلاغ عن أي تفاصيل أخرى حول الواقعة.وعلق بينيت حينها: "الخلاف السياسي، مهما كان عميقا، لا ينبغي أن يكون سببا للعنف والشغب والتهديدات بالقتل؛ يجب أن نخفض نيران الخطاب السياسي، ليس لدينا سوى بيت واحد ولا يمكننا إشعال النيران فيه".في عام 1995، اغتيل رئيس الوزراء السابق يتسحاق رابين على يد طالب قانون عازم على وقف عملية السلام الإسرائيلية مع الفلسطينيين.وكان رابين فاز بجائزة "نوبل" للسلام قبل عام مع رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز والزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات، لجهودهم المشتركة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/رئيس-سابق-لـالشاباك-الإسرائيلي-تهديد-بينيت-بالقتل-مؤشر-على-الوضع-الخطير-في-البلاد-1061727563.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_a76ae91d2243b0cc161e19998013fe25.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تعتقل امرأة يشتبه في توجيهها تهديدا لأسرة رئيس الوزراء
تابعنا عبر
ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما من جنوب البلاد، يشتبه في أنها أرسلت رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وتخضع تفاصيل القضية لأمر "حظر النشر".
وقالت السلطات الإسرائيلية
، في أواخر أبريل/ نيسان، إنها عززت الأمن حول بينيت وعائلته بعد أن تبين أن رسالة موجهة إليهم تحتوي على عيار ناري وتهديد بالقتل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وقال بيان للشرطة إن أجهزة الأمن الإسرائيلية
تحقق في التهديد ومنعت وسائل الإعلام آنذاك من الإبلاغ عن أي تفاصيل أخرى حول الواقعة.
وعلق بينيت
حينها: "الخلاف السياسي، مهما كان عميقا، لا ينبغي أن يكون سببا للعنف والشغب والتهديدات بالقتل؛ يجب أن نخفض نيران الخطاب السياسي، ليس لدينا سوى بيت واحد ولا يمكننا إشعال النيران فيه".
في عام 1995، اغتيل رئيس الوزراء السابق يتسحاق رابين على يد طالب قانون عازم على وقف عملية السلام الإسرائيلية مع الفلسطينيين.
وكان رابين فاز بجائزة "نوبل" للسلام قبل عام مع رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز والزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات، لجهودهم المشتركة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.