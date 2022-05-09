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إسرائيل تعتقل امرأة يشتبه في توجيهها تهديدا لأسرة رئيس الوزراء
إسرائيل تعتقل امرأة يشتبه في توجيهها تهديدا لأسرة رئيس الوزراء
ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما من جنوب البلاد، يشتبه في أنها أرسلت رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وتخضع تفاصيل... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:50+0000
2022-05-09T16:50+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت السلطات الإسرائيلية، في أواخر أبريل/ نيسان، إنها عززت الأمن حول بينيت وعائلته بعد أن تبين أن رسالة موجهة إليهم تحتوي على عيار ناري وتهديد بالقتل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وقال بيان للشرطة إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في التهديد ومنعت وسائل الإعلام آنذاك من الإبلاغ عن أي تفاصيل أخرى حول الواقعة.وعلق بينيت حينها: "الخلاف السياسي، مهما كان عميقا، لا ينبغي أن يكون سببا للعنف والشغب والتهديدات بالقتل؛ يجب أن نخفض نيران الخطاب السياسي، ليس لدينا سوى بيت واحد ولا يمكننا إشعال النيران فيه".في عام 1995، اغتيل رئيس الوزراء السابق يتسحاق رابين على يد طالب قانون عازم على وقف عملية السلام الإسرائيلية مع الفلسطينيين.وكان رابين فاز بجائزة "نوبل" للسلام قبل عام مع رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز والزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات، لجهودهم المشتركة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/رئيس-سابق-لـالشاباك-الإسرائيلي-تهديد-بينيت-بالقتل-مؤشر-على-الوضع-الخطير-في-البلاد-1061727563.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تعتقل امرأة يشتبه في توجيهها تهديدا لأسرة رئيس الوزراء

16:50 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما من جنوب البلاد، يشتبه في أنها أرسلت رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وتخضع تفاصيل القضية لأمر "حظر النشر".
وقالت السلطات الإسرائيلية، في أواخر أبريل/ نيسان، إنها عززت الأمن حول بينيت وعائلته بعد أن تبين أن رسالة موجهة إليهم تحتوي على عيار ناري وتهديد بالقتل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وقال بيان للشرطة إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في التهديد ومنعت وسائل الإعلام آنذاك من الإبلاغ عن أي تفاصيل أخرى حول الواقعة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
رئيس سابق لـ"الشاباك" الإسرائيلي: تهديد بينيت بالقتل مؤشر على الوضع الخطير في البلاد
29 أبريل, 09:08 GMT
وعلق بينيت حينها: "الخلاف السياسي، مهما كان عميقا، لا ينبغي أن يكون سببا للعنف والشغب والتهديدات بالقتل؛ يجب أن نخفض نيران الخطاب السياسي، ليس لدينا سوى بيت واحد ولا يمكننا إشعال النيران فيه".
في عام 1995، اغتيل رئيس الوزراء السابق يتسحاق رابين على يد طالب قانون عازم على وقف عملية السلام الإسرائيلية مع الفلسطينيين.
وكان رابين فاز بجائزة "نوبل" للسلام قبل عام مع رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز والزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات، لجهودهم المشتركة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
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