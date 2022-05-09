https://arabic.sputniknews.com/20220509/إسرائيل-تعتقل-امرأة-يشتبه-في-توجيهها-تهديدا-لأسرة-رئيس-الوزراء-1062037386.html

إسرائيل تعتقل امرأة يشتبه في توجيهها تهديدا لأسرة رئيس الوزراء

إسرائيل تعتقل امرأة يشتبه في توجيهها تهديدا لأسرة رئيس الوزراء

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما من جنوب البلاد، يشتبه في أنها أرسلت رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وتخضع تفاصيل... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T16:50+0000

2022-05-09T16:50+0000

2022-05-09T16:50+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_acf01f8ba2add3c1fc434e449278bd70.jpg

وقالت السلطات الإسرائيلية، في أواخر أبريل/ نيسان، إنها عززت الأمن حول بينيت وعائلته بعد أن تبين أن رسالة موجهة إليهم تحتوي على عيار ناري وتهديد بالقتل، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وقال بيان للشرطة إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في التهديد ومنعت وسائل الإعلام آنذاك من الإبلاغ عن أي تفاصيل أخرى حول الواقعة.وعلق بينيت حينها: "الخلاف السياسي، مهما كان عميقا، لا ينبغي أن يكون سببا للعنف والشغب والتهديدات بالقتل؛ يجب أن نخفض نيران الخطاب السياسي، ليس لدينا سوى بيت واحد ولا يمكننا إشعال النيران فيه".في عام 1995، اغتيل رئيس الوزراء السابق يتسحاق رابين على يد طالب قانون عازم على وقف عملية السلام الإسرائيلية مع الفلسطينيين.وكان رابين فاز بجائزة "نوبل" للسلام قبل عام مع رئيس الوزراء السابق شيمون بيريز والزعيم الفلسطيني السابق ياسر عرفات، لجهودهم المشتركة لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/رئيس-سابق-لـالشاباك-الإسرائيلي-تهديد-بينيت-بالقتل-مؤشر-على-الوضع-الخطير-في-البلاد-1061727563.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم