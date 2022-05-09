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إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ201
إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ201
هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرية العراقيب الفلسطينية بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وذلك للمرة رقم 201 منذ عام 2000. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T06:49+0000
2022-05-09T06:49+0000
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وقالت وكالة "سوا" الفلسطينية إن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب يسكنها فلسطينيون في مساكن متواضعة، وجاء هدمها اليوم للمرة الخامسة منذ مطلع العام 2022.وأوضحت الوكالة أن إسرائيل هدمت 14 مرة في العام الماضي 2021، ويعيد سكانها بنائها من جديد في كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم.وحمّلت الوكالة أفرادا من وحدة "يوآف" الشرطية الإسرائيلية التابعة لـ"سلطة تطوير النقب" مسؤولية تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب.واتهمت كذلك "دائرة أراضي إسرائيل" باقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة وصفتها بـ"الاستفزازية"، يأتي ذلك في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة في الآونة الأخيرة، للتضييق على المواطنين العرب في النقب من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ201

06:49 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Baderاشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 3 أبريل 2022
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرية العراقيب الفلسطينية بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وذلك للمرة رقم 201 منذ عام 2000.
وقالت وكالة "سوا" الفلسطينية إن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب يسكنها فلسطينيون في مساكن متواضعة، وجاء هدمها اليوم للمرة الخامسة منذ مطلع العام 2022.
وأوضحت الوكالة أن إسرائيل هدمت 14 مرة في العام الماضي 2021، ويعيد سكانها بنائها من جديد في كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم.
وحمّلت الوكالة أفرادا من وحدة "يوآف" الشرطية الإسرائيلية التابعة لـ"سلطة تطوير النقب" مسؤولية تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب.
واتهمت كذلك "دائرة أراضي إسرائيل" باقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة وصفتها بـ"الاستفزازية"، يأتي ذلك في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة في الآونة الأخيرة، للتضييق على المواطنين العرب في النقب من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
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