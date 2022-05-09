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https://arabic.sputniknews.com/20220509/إعلام-استقالة-الحكومة-الكويتية-تم-قبولها-نهائيا-وتكليفها-بتسيير-الأمور-العاجلة-فقط-1062030269.html
إعلام: استقالة الحكومة الكويتية تم قبولها نهائيا وتكليفها بتسيير الأمور العاجلة فقط
إعلام: استقالة الحكومة الكويتية تم قبولها نهائيا وتكليفها بتسيير الأمور العاجلة فقط
قالت تقارير إعلامية إن استقالة الحكومة الكويتية تم قبولها بصورة نهائية، وهي الآن مكلفة بتسيير الأعمال العاجلة فقط. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:26+0000
2022-05-09T14:26+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالـ "رفيعة"، أكدت أنه تم حسم القرار بقبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتسيير الأعمال العاجلة فقط.وكان الخالد قد تقدم باستقالته إلى ولي العهد الكويتي في الـ5 من أبريل/ نيسان الماضي، وذلك عقب مرور 3 أشهر على تشكيلها فقط.وتعود استقالة حكومة صباح الخالد، وهي الرابعة برئاسته، إلى خلافاتها الكثيرة مع مجلس الامة الكويتي، مما ولد أزمات عديدة، بعضها يتعلق بالوضع المالي للبلاد ويؤثر على اقتصادها.يشار إلى أن صباح الخالد قد تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 17 ديسمبر/كامون الأول 2019، ووقتها تصاعدت أيضا الأزمات بينه وبين مجلس الأمة، حيث تم تقديم 8 استجوابات ضده في المجلس، وانتهت أيضا بتقديم بيان بعدم التعاونه وطرحه للتصويت كذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/ولي-عهد-الكويت-يتسلم-استقالة-الحكومة-من-رئيس-مجلس-الوزراء-1060853085.html
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أخبار الكويت اليوم

إعلام: استقالة الحكومة الكويتية تم قبولها نهائيا وتكليفها بتسيير الأمور العاجلة فقط

14:26 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح
وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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قالت تقارير إعلامية إن استقالة الحكومة الكويتية تم قبولها بصورة نهائية، وهي الآن مكلفة بتسيير الأعمال العاجلة فقط.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادر وصفتها بالـ "رفيعة"، أكدت أنه تم حسم القرار بقبول استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتسيير الأعمال العاجلة فقط.
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء
5 أبريل, 08:54 GMT
وكان الخالد قد تقدم باستقالته إلى ولي العهد الكويتي في الـ5 من أبريل/ نيسان الماضي، وذلك عقب مرور 3 أشهر على تشكيلها فقط.
وتعود استقالة حكومة صباح الخالد، وهي الرابعة برئاسته، إلى خلافاتها الكثيرة مع مجلس الامة الكويتي، مما ولد أزمات عديدة، بعضها يتعلق بالوضع المالي للبلاد ويؤثر على اقتصادها.

وتأتي الأزمة الأخيرة على أثر قيام بعض النواب بعملية استجواب لرئيس الحكومة، خلصوا عقب المناقشة إلى توقيع بيان يؤكد عدم تعاونهم مع تلك الحكومة، الأمر الذي اضطر معه الخالد إلى التقدم باستقالة حكومته قبل طرح هذا البيان للتصويت داخل المجلس تفاديا لسحب الثقة من الحكومة بالكلية.

يشار إلى أن صباح الخالد قد تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 17 ديسمبر/كامون الأول 2019، ووقتها تصاعدت أيضا الأزمات بينه وبين مجلس الأمة، حيث تم تقديم 8 استجوابات ضده في المجلس، وانتهت أيضا بتقديم بيان بعدم التعاونه وطرحه للتصويت كذلك.
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