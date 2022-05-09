https://arabic.sputniknews.com/20220509/إعلام-المخربون-الأوكرانيون-أحرقوا-المساعدات-الإنسانية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1062039108.html
إعلام: المخربون الأوكرانيون أحرقوا المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
إعلام: المخربون الأوكرانيون أحرقوا المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
أظهر المراسل الحربي لقناة "إزفستيا" التلفزيونية، دميتري زيمنكين، كيف أحرق المخربون الأوكرانيون مستودعا يحتوي على مساعدات إنسانية في مبنى مجمع رياضي في مدينة... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:32+0000
2022-05-09T17:32+0000
2022-05-09T17:32+0000
العالم
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقال زيمنكين: "على الرغم من حقيقة أنه لم تعد هناك معارك هنا، في كريمينايا، يجري هنا عمل تخريبي مكثف للغاية. هذا المجمع الرياضي هو مثال واضح على ذلك. جمع الناس هنا المساعدات الإنسانية. لكن ذات ليلة أخذها شخص ما وأحرقها كلها"، ليطرح سؤالا "من يقاتلون؟"، ليجيب بالقول "اتضح (أنهم يقاتلون) شعبهم".في وقت سابق من اليوم نفسه، أوضح زيمنكين كيف أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على القبور في المقبرة في كريمينايا: كانت هناك حفر كل بضعة أمتار على الأرض، مما يشير إلى أن المعركة هنا لم تكن ضد الجنود، ولكن ضد المدنيين، بحسب موقع "إزفيستا" الروسي.كما أشار زيمنكين أيضا إلى حال النصب التذكارية لأبطال الحرب الوطنية العظمى، اليوم، إشارة إلى الدمار الذي لحق بتلك النصب على يد أولئك المخربين.وفي 19 أبريل/ نيسان، أعلن الممثل الرسمي للشرطة المحلية في لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن مدينة كريمينايا أصبحت تحت سيطرة الجمهورية. وبحسب قوله، تخلى المسلحون الأوكرانيون عن مواقعهم وعرباتهم المدرعة، تاركين المدينة في عجلة من أمرهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/رئيس-لوغانسك-لأول-مرة-منذ-8-سنوات-يمكننا-الاحتفال-بيوم-النصر-دون-خوف-1062008022.html
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
إعلام: المخربون الأوكرانيون أحرقوا المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
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أظهر المراسل الحربي لقناة "إزفستيا" التلفزيونية، دميتري زيمنكين، كيف أحرق المخربون الأوكرانيون مستودعا يحتوي على مساعدات إنسانية في مبنى مجمع رياضي في مدينة كريمينايا المحررة من النازيين في جمهورية لوغانسك.
وقال زيمنكين: "على الرغم من حقيقة أنه لم تعد هناك معارك هنا، في كريمينايا، يجري هنا عمل تخريبي مكثف للغاية. هذا المجمع الرياضي هو مثال واضح على ذلك. جمع الناس هنا المساعدات الإنسانية. لكن ذات ليلة أخذها شخص ما وأحرقها كلها"، ليطرح سؤالا "من يقاتلون؟"، ليجيب بالقول "اتضح (أنهم يقاتلون) شعبهم".
في وقت سابق من اليوم نفسه، أوضح زيمنكين كيف أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على القبور في المقبرة في كريمينايا: كانت هناك حفر كل بضعة أمتار على الأرض، مما يشير إلى أن المعركة هنا لم تكن ضد الجنود، ولكن ضد المدنيين، بحسب موقع "إزفيستا
" الروسي.
كما أشار زيمنكين أيضا إلى حال النصب التذكارية لأبطال الحرب الوطنية العظمى، اليوم، إشارة إلى الدمار الذي لحق بتلك النصب على يد أولئك المخربين.
وفي 19 أبريل/ نيسان، أعلن الممثل الرسمي للشرطة المحلية في لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن مدينة كريمينايا أصبحت تحت سيطرة الجمهورية. وبحسب قوله، تخلى المسلحون الأوكرانيون عن مواقعهم وعرباتهم المدرعة، تاركين المدينة في عجلة من أمرهم.