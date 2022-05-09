عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220509/إعلام-المخربون-الأوكرانيون-أحرقوا-المساعدات-الإنسانية-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1062039108.html
إعلام: المخربون الأوكرانيون أحرقوا المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
إعلام: المخربون الأوكرانيون أحرقوا المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
أظهر المراسل الحربي لقناة "إزفستيا" التلفزيونية، دميتري زيمنكين، كيف أحرق المخربون الأوكرانيون مستودعا يحتوي على مساعدات إنسانية في مبنى مجمع رياضي في مدينة... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:32+0000
2022-05-09T17:32+0000
العالم
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062016318_0:0:3573:2010_1920x0_80_0_0_71eb9d3fbcca85bcb5211ab293413721.jpg
وقال زيمنكين: "على الرغم من حقيقة أنه لم تعد هناك معارك هنا، في كريمينايا، يجري هنا عمل تخريبي مكثف للغاية. هذا المجمع الرياضي هو مثال واضح على ذلك. جمع الناس هنا المساعدات الإنسانية. لكن ذات ليلة أخذها شخص ما وأحرقها كلها"، ليطرح سؤالا "من يقاتلون؟"، ليجيب بالقول "اتضح (أنهم يقاتلون) شعبهم".في وقت سابق من اليوم نفسه، أوضح زيمنكين كيف أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على القبور في المقبرة في كريمينايا: كانت هناك حفر كل بضعة أمتار على الأرض، مما يشير إلى أن المعركة هنا لم تكن ضد الجنود، ولكن ضد المدنيين، بحسب موقع "إزفيستا" الروسي.كما أشار زيمنكين أيضا إلى حال النصب التذكارية لأبطال الحرب الوطنية العظمى، اليوم، إشارة إلى الدمار الذي لحق بتلك النصب على يد أولئك المخربين.وفي 19 أبريل/ نيسان، أعلن الممثل الرسمي للشرطة المحلية في لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن مدينة كريمينايا أصبحت تحت سيطرة الجمهورية. وبحسب قوله، تخلى المسلحون الأوكرانيون عن مواقعهم وعرباتهم المدرعة، تاركين المدينة في عجلة من أمرهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/رئيس-لوغانسك-لأول-مرة-منذ-8-سنوات-يمكننا-الاحتفال-بيوم-النصر-دون-خوف-1062008022.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062016318_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_14701e8c539731c04e98d3599dc4bcbb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

إعلام: المخربون الأوكرانيون أحرقوا المساعدات الإنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية

17:32 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورالقوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التابعة في محطة توليد الطاقة الحرارية في لوغانسك في مدينة شياستيه
القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التابعة في محطة توليد الطاقة الحرارية في لوغانسك في مدينة شياستيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أظهر المراسل الحربي لقناة "إزفستيا" التلفزيونية، دميتري زيمنكين، كيف أحرق المخربون الأوكرانيون مستودعا يحتوي على مساعدات إنسانية في مبنى مجمع رياضي في مدينة كريمينايا المحررة من النازيين في جمهورية لوغانسك.
وقال زيمنكين: "على الرغم من حقيقة أنه لم تعد هناك معارك هنا، في كريمينايا، يجري هنا عمل تخريبي مكثف للغاية. هذا المجمع الرياضي هو مثال واضح على ذلك. جمع الناس هنا المساعدات الإنسانية. لكن ذات ليلة أخذها شخص ما وأحرقها كلها"، ليطرح سؤالا "من يقاتلون؟"، ليجيب بالقول "اتضح (أنهم يقاتلون) شعبهم".
في وقت سابق من اليوم نفسه، أوضح زيمنكين كيف أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على القبور في المقبرة في كريمينايا: كانت هناك حفر كل بضعة أمتار على الأرض، مما يشير إلى أن المعركة هنا لم تكن ضد الجنود، ولكن ضد المدنيين، بحسب موقع "إزفيستا" الروسي.
رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باستشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس لوغانسك: لأول مرة منذ 8 سنوات يمكننا الاحتفال بيوم النصر دون خوف
06:59 GMT
كما أشار زيمنكين أيضا إلى حال النصب التذكارية لأبطال الحرب الوطنية العظمى، اليوم، إشارة إلى الدمار الذي لحق بتلك النصب على يد أولئك المخربين.
وفي 19 أبريل/ نيسان، أعلن الممثل الرسمي للشرطة المحلية في لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، أن مدينة كريمينايا أصبحت تحت سيطرة الجمهورية. وبحسب قوله، تخلى المسلحون الأوكرانيون عن مواقعهم وعرباتهم المدرعة، تاركين المدينة في عجلة من أمرهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала