https://arabic.sputniknews.com/20220509/إعلام-مبابي-يتناول-الغداء-في-ريال-مدريد-مع-أشرف-حكيمي-ويؤكد-إصراره-على-الانضمام-للنادي-1062043698.html

إعلام: مبابي يتناول الغداء في ريال مدريد مع أشرف حكيمي ويؤكد إصراره على الانضمام للنادي

إعلام: مبابي يتناول الغداء في ريال مدريد مع أشرف حكيمي ويؤكد إصراره على الانضمام للنادي

قالت تقارير إعلامية إن حالة من الثقة والهدوء تسود النادي الملكي في إسبانيا بخصوص صفقة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T20:38+0000

2022-05-09T20:38+0000

2022-05-09T20:38+0000

مبابي

أخبار نادي ريال مدريد

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ووفقا لموقع الماركا الإسباني، فإن مبابي كان موجودا، اليوم الاثنين، في مقر نادي ريال مدريد، وتناول الغداء مع زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.وأكد أن مبابي أخبر مسؤولي ريال مدريد أنه لم يغير رأيه، وشدد على أن الوضع سليم، وأنه مصر على تحقيق رغبته في اللعب مع ريال مدريد فقط.وخلال الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات وتقارير مختلفة، تم تسريبها جميعًا بهدف إبعاد مبابي عن ريال مدريد، وفقا للصحيفة الإسبانية، حيث أشاروا جميعًا إلى اتفاق تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، الأمر الذي سيجعل وصوله إلى ريال مدريد مستحيلًا.كان هناك أيضًا حديث عن التأثير المحتمل لعائلة مبابي في قراره النهائي، حيث حدث شيء مشابه في عام 2017، عندما حاول ريال مدريد التعاقد مع الدولي الفرنسي عندما كان لا يزال لاعبًا في موناكو.وأكدت الصحيفة أن رحلة مبابي إلى مدريد مع أشرف حكيمي لم تكن أفضل شيء يمكن أن يفعله في ظل التوتر الحالي، مشيرة إلى أنه غير مستعد للإعلان عن أي اتفاق مع ريال مدريد قبل نهاية الموسم.وفي حالة انضمام مبابي قبل الموسم المقبل، سيكون نجماً في ريال مدريد، ومع ذلك، سيكون لديه وعي كامل بالتسلسل الهرمي في غرفة الملابس، وأدوار اللاعبين وإمكانية اللعب، في بعض الأحيان أو في المستقبل ، كمهاجم مركزي.على أي حال، فإن عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده أعلى بكثير مما يقدمه ريال مدريد، بغض النظر عن حقوق الصورة، ومع ذلك، يعطي مبابي الأولوية للجانب الرياضي على المكافآت المالية.وأكدت الصحيفة أنه لم يتم التخطيط للقاء في الأيام المقبلة بين ممثلي مبابي وريال مدريد، وذلك حتى انتهاء موسم باريس سان جيرمان في 21 مايو/ أيار الجاري.

https://arabic.sputniknews.com/20220415/الرئيس-الفرنسي-يتدخل-لإقناع-مبابي-بالبقاء-في-باريس-سان-جيرمان-1061232005.html

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مبابي, أخبار نادي ريال مدريد