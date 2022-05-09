عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220509/إندونيسيا-تحتجز-ناقلة-لانتهاكها-حظر-التصدير-1062005650.html
إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير
إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير
أعلنت البحرية الإندونيسية احتجاز ناقلة تحمل 34 حاوية من زيت النخيل خارج البلاد، بسبب انتهاكها لحظر التصدير. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T00:35+0000
2022-05-09T00:35+0000
أخبار إندونيسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101706/25/1017062537_17:0:1384:769_1920x0_80_0_0_5aaf6c6a774aa378f276572c0751b69c.jpg
ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم البحرية، أجونغ براسيتياوان، قوله إن سفينة عسكرية إندونيسية اعترضت السفينة "إم في ماثو بوم" التي ترفع علم سنغافورة أثناء توجهها إلى ماليزيا.وكانت إندونيسيا قد حظرت الأسبوع الماضي تصديرها لزيت النخيل لمواجهة ارتفاع الأسعار والنقص المحلي.تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بدأت تشهد تناقصا في زيت الطهي المعتمد على النخيل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذ يفضل المنتجون تصديره للاستفادة من الزيادة في الأسعار حول العالم.يذكر أن زيت النخيل هو الزيت النباتي الأكثر استخداما في إندونيسيا، بينما يصدر زيت النخيل الخام عالميا لكي يتم استخدامه في صناعات شتى بدءا من مستحضرات التجميل وحتى الشوكولاتة القابلة للدهن.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-إيران-مستعدة-لاستخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-مع-إندونيسيا-1061968150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101706/25/1017062537_188:0:1213:769_1920x0_80_0_0_65005e12649541f8dfa3fea033d47271.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إندونيسيا

إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير

00:35 GMT 09.05.2022
© Onaeg.comالعاصمة الأندونيسية جاكرتا
العاصمة الأندونيسية جاكرتا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Onaeg.com
تابعنا عبرTelegram
أعلنت البحرية الإندونيسية احتجاز ناقلة تحمل 34 حاوية من زيت النخيل خارج البلاد، بسبب انتهاكها لحظر التصدير.
ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم البحرية، أجونغ براسيتياوان، قوله إن سفينة عسكرية إندونيسية اعترضت السفينة "إم في ماثو بوم" التي ترفع علم سنغافورة أثناء توجهها إلى ماليزيا.
وأشار إلى أن "السفينة كانت تحمل 34 حاوية تحتوي على زيت نخيل.. إنه من نوع المواد المحظور تصديرها مؤقتا".
وكانت إندونيسيا قد حظرت الأسبوع الماضي تصديرها لزيت النخيل لمواجهة ارتفاع الأسعار والنقص المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بدأت تشهد تناقصا في زيت الطهي المعتمد على النخيل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذ يفضل المنتجون تصديره للاستفادة من الزيادة في الأسعار حول العالم.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
إعلام: إيران مستعدة لاستخدام العملات الوطنية في التجارة مع إندونيسيا
7 مايو, 20:30 GMT
يذكر أن زيت النخيل هو الزيت النباتي الأكثر استخداما في إندونيسيا، بينما يصدر زيت النخيل الخام عالميا لكي يتم استخدامه في صناعات شتى بدءا من مستحضرات التجميل وحتى الشوكولاتة القابلة للدهن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала