https://arabic.sputniknews.com/20220509/إندونيسيا-تحتجز-ناقلة-لانتهاكها-حظر-التصدير-1062005650.html

إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير

إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير

أعلنت البحرية الإندونيسية احتجاز ناقلة تحمل 34 حاوية من زيت النخيل خارج البلاد، بسبب انتهاكها لحظر التصدير. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T00:35+0000

2022-05-09T00:35+0000

2022-05-09T00:35+0000

أخبار إندونيسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101706/25/1017062537_17:0:1384:769_1920x0_80_0_0_5aaf6c6a774aa378f276572c0751b69c.jpg

ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم البحرية، أجونغ براسيتياوان، قوله إن سفينة عسكرية إندونيسية اعترضت السفينة "إم في ماثو بوم" التي ترفع علم سنغافورة أثناء توجهها إلى ماليزيا.وكانت إندونيسيا قد حظرت الأسبوع الماضي تصديرها لزيت النخيل لمواجهة ارتفاع الأسعار والنقص المحلي.تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بدأت تشهد تناقصا في زيت الطهي المعتمد على النخيل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذ يفضل المنتجون تصديره للاستفادة من الزيادة في الأسعار حول العالم.يذكر أن زيت النخيل هو الزيت النباتي الأكثر استخداما في إندونيسيا، بينما يصدر زيت النخيل الخام عالميا لكي يتم استخدامه في صناعات شتى بدءا من مستحضرات التجميل وحتى الشوكولاتة القابلة للدهن.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-إيران-مستعدة-لاستخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-مع-إندونيسيا-1061968150.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إندونيسيا