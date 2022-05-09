https://arabic.sputniknews.com/20220509/إندونيسيا-تحتجز-ناقلة-لانتهاكها-حظر-التصدير-1062005650.html
إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير
إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير
أعلنت البحرية الإندونيسية احتجاز ناقلة تحمل 34 حاوية من زيت النخيل خارج البلاد، بسبب انتهاكها لحظر التصدير. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T00:35+0000
2022-05-09T00:35+0000
2022-05-09T00:35+0000
أخبار إندونيسيا
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ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم البحرية، أجونغ براسيتياوان، قوله إن سفينة عسكرية إندونيسية اعترضت السفينة "إم في ماثو بوم" التي ترفع علم سنغافورة أثناء توجهها إلى ماليزيا.وكانت إندونيسيا قد حظرت الأسبوع الماضي تصديرها لزيت النخيل لمواجهة ارتفاع الأسعار والنقص المحلي.تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بدأت تشهد تناقصا في زيت الطهي المعتمد على النخيل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذ يفضل المنتجون تصديره للاستفادة من الزيادة في الأسعار حول العالم.يذكر أن زيت النخيل هو الزيت النباتي الأكثر استخداما في إندونيسيا، بينما يصدر زيت النخيل الخام عالميا لكي يتم استخدامه في صناعات شتى بدءا من مستحضرات التجميل وحتى الشوكولاتة القابلة للدهن.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-إيران-مستعدة-لاستخدام-العملات-الوطنية-في-التجارة-مع-إندونيسيا-1061968150.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا
إندونيسيا تحتجز ناقلة لانتهاكها حظر التصدير
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أعلنت البحرية الإندونيسية احتجاز ناقلة تحمل 34 حاوية من زيت النخيل خارج البلاد، بسبب انتهاكها لحظر التصدير.
ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم البحرية، أجونغ براسيتياوان، قوله إن سفينة عسكرية إندونيسية اعترضت السفينة "إم في ماثو بوم" التي ترفع علم سنغافورة أثناء توجهها إلى ماليزيا.
وأشار إلى أن "السفينة كانت تحمل 34 حاوية تحتوي على زيت نخيل.. إنه من نوع المواد المحظور تصديرها مؤقتا".
وكانت إندونيسيا قد حظرت الأسبوع الماضي تصديرها لزيت النخيل لمواجهة ارتفاع الأسعار
والنقص المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، بدأت تشهد تناقصا في زيت الطهي المعتمد على النخيل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذ يفضل المنتجون تصديره للاستفادة من الزيادة في الأسعار حول العالم.
يذكر أن زيت النخيل هو الزيت النباتي الأكثر استخداما في إندونيسيا، بينما يصدر زيت النخيل الخام عالميا لكي يتم استخدامه في صناعات شتى بدءا من مستحضرات التجميل وحتى الشوكولاتة القابلة للدهن.