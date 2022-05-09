https://arabic.sputniknews.com/20220509/إيران-تعلن-عن-زيارة-مرتقبة-لرئيسي-إلى-إحدى-دول-الخليج-وتكشف-تفاصيل-اتفاقها-مع-السعودية-على-الحج-1062031631.html
إيران تعلن عن زيارة مرتقبة لرئيسي إلى إحدى دول الخليج وتكشف تفاصيل اتفاقها مع السعودية على الحج
إيران تعلن عن زيارة مرتقبة لرئيسي إلى إحدى دول الخليج وتكشف تفاصيل اتفاقها مع السعودية على الحج
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن زیارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لإحدى دول الخليج، مؤكدة عدم وجود أي تفاصيل جديدة بشأن المحادثات الإيرانية السعودية. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:57+0000
2022-05-09T14:57+0000
2022-05-09T14:57+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إنه "لم يحدث أي جديد بعد المحادثات الأخيرة مع السعودیة"، معربا عن أمل بلاده في تنفيذ ما تم التوصل إليه، وأنه بمجرد وقوع أحداث جديدة سيتم إبلاغها.كما تحدث خطيب زاده عن المباحثات الإيرانية السعودية حول تطورات الأوضاع في اليمن: "من القضايا التي تمت مناقشتها مع الأطراف السعودية هي القضايا الإقليمية، رغم وجود خلافات، فمن الضروري حل هذه القضايا".وعن الجهود المبذولة لأداء مناسك الحج، أوضح خطيب زاده: "بحسب المحادثات والاتفاقيات التي أجريناها مع الجانب السعودي، سيحضر المواطنون الإيرانيون مناسك الحج هذا العام"، مضيفا: "كان من اهتماماتنا الحفاظ على قدسية الأماكن المقدسة".وأعلن خطيب زاده عن زیارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي لإحدى دول الخليج خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرتقبة لطهران، ومؤکدا أن قطر لطالما دعمت إيران في القضايا الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/طهران-تتحدث-عن-خارطة-طريق-للمحادثات-المستقبلية-بين-إيران-والسعودية-1061723305.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم
إيران تعلن عن زيارة مرتقبة لرئيسي إلى إحدى دول الخليج وتكشف تفاصيل اتفاقها مع السعودية على الحج
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كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن زیارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لإحدى دول الخليج، مؤكدة عدم وجود أي تفاصيل جديدة بشأن المحادثات الإيرانية السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي
، إنه "لم يحدث أي جديد بعد المحادثات الأخيرة مع السعودیة"، معربا عن أمل بلاده في تنفيذ ما تم التوصل إليه، وأنه بمجرد وقوع أحداث جديدة سيتم إبلاغها.
كما تحدث خطيب زاده عن المباحثات الإيرانية السعودية حول تطورات الأوضاع في اليمن
: "من القضايا التي تمت مناقشتها مع الأطراف السعودية هي القضايا الإقليمية، رغم وجود خلافات، فمن الضروري حل هذه القضايا".
وعن الجهود المبذولة لأداء مناسك الحج، أوضح خطيب زاده: "بحسب المحادثات والاتفاقيات التي أجريناها مع الجانب السعودي، سيحضر المواطنون الإيرانيون مناسك الحج هذا العام"، مضيفا: "كان من اهتماماتنا الحفاظ على قدسية الأماكن المقدسة".
وأعلن خطيب زاده عن زیارة مرتقبة لرئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي لإحدى دول الخليج خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى زيارة أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرتقبة لطهران، ومؤکدا أن قطر لطالما دعمت إيران في القضايا الإقليمية.