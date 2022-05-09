https://arabic.sputniknews.com/20220509/إيران-يجب-أن-تنهي-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-الحرب-1062012355.html

إيران: يجب أن تنهي المحادثات الروسية الأوكرانية الحرب

إيران: يجب أن تنهي المحادثات الروسية الأوكرانية الحرب

شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، على أن المحادثات "الروسية– الأوكرانية" يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب الدائرة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T08:48+0000

2022-05-09T08:48+0000

2022-05-09T08:48+0000

إيران

روسيا

أخبار أوكرانيا

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طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف: "يجب ألا نسمح بضياع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالخطط السياسية، ونحن قلقون، وقد نقلنا هذا القلق إلى البلدين".وتابع: "يضاعف تصعيد الحرب مخاوفنا"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "انتهى الوقت الذي سمح فيه للولايات المتحدة فقط تقرير مصير جميع مسائل النظام الدولي".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-روسيا-على-عكس-الغرب-لن-تتخلى-عن-حب-الوطن-والقيم-التقليدية--1062011941.html

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