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https://arabic.sputniknews.com/20220509/إيران-يجب-أن-تنهي-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-الحرب-1062012355.html
إيران: يجب أن تنهي المحادثات الروسية الأوكرانية الحرب
إيران: يجب أن تنهي المحادثات الروسية الأوكرانية الحرب
شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، على أن المحادثات "الروسية– الأوكرانية" يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب الدائرة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T08:48+0000
2022-05-09T08:48+0000
إيران
روسيا
أخبار أوكرانيا
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طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".وأضاف: "يجب ألا نسمح بضياع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالخطط السياسية، ونحن قلقون، وقد نقلنا هذا القلق إلى البلدين".وتابع: "يضاعف تصعيد الحرب مخاوفنا"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "انتهى الوقت الذي سمح فيه للولايات المتحدة فقط تقرير مصير جميع مسائل النظام الدولي".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بوتين-روسيا-على-عكس-الغرب-لن-تتخلى-عن-حب-الوطن-والقيم-التقليدية--1062011941.html
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إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا

إيران: يجب أن تنهي المحادثات الروسية الأوكرانية الحرب

08:48 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Den Leviالقوات المسلحة من جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية لوغفينوفو في دونباس. في الخلفية - المعدات العسكرية الأوكرانية التي دمرت خلال الأعمال العدائية. 20 مايو 2015
القوات المسلحة من جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية لوغفينوفو في دونباس. في الخلفية - المعدات العسكرية الأوكرانية التي دمرت خلال الأعمال العدائية. 20 مايو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Den Levi
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شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، على أن المحادثات "الروسية– الأوكرانية" يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب الدائرة.
طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".
فلاديمير بوتين يهنىء المحاربين القدامى، العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين: روسيا على عكس الغرب لن تتخلى عن حب الوطن والقيم التقليدية
08:27 GMT
وأضاف: "يجب ألا نسمح بضياع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالخطط السياسية، ونحن قلقون، وقد نقلنا هذا القلق إلى البلدين".
وتابع: "يضاعف تصعيد الحرب مخاوفنا"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "انتهى الوقت الذي سمح فيه للولايات المتحدة فقط تقرير مصير جميع مسائل النظام الدولي".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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