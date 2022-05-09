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استطلاع: الأمريكيون أصبحوا أكثر قلقا بشأن مستواهم المعيشي ووضعهم المالي
استطلاع: الأمريكيون أصبحوا أكثر قلقا بشأن مستواهم المعيشي ووضعهم المالي
ارتفع عدد الأمريكيين القلقين بشأن دفع فواتيرهم الشهرية والحفاظ على مستوى معيشتهم مع استمرار ارتفاع معدل التضخم، بمقدار ثماني نقاط إلى 40% مقارنة بالعام الماضي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:36+0000
2022-05-09T15:36+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت مؤسسة "غالوب" في استطلاع جديد للرأي، اليوم الاثنين: "زاد قلق الناس أكثر بشأن دفع فواتيرهم الشهرية بزيادة ثماني نقاط مئوية إلى 40%، وبشأن الحفاظ على مستوى المعيشة الذي يتمتعون به بزيادة سبع نقاط إلى 52%".ازداد القلق أيضا، بمقدار خمس نقاط، بشأن دفع الإيجار أو الرهن العقاري إلى 35%، وسداد الحد الأدنى من المدفوعات على بطاقات الائتمان إلى 22% والحصول على أموال كافية للتقاعد إلى 63%.في هذه الأثناء، كان هناك تغيير طفيف في النسب المئوية للبالغين في الولايات المتحدة بين القلقين بشأن دفع التكاليف الطبية للرعاية الصحية العادية والذين بلغت نسبتهم 43%، أو دفع التكاليف الطبية لمرض أو حادث صحي خطير 56%، أو دفع تكاليف التعليم الجامعي للأبناء 36%.في أواخر الشهر الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم، في مارس/ آذار الماضي، ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.ويوم الأربعاء، رفع البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة الرئيسي بأعلى وتيرة منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليتراوح بين 0.75% و1%.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع: الأمريكيون أصبحوا أكثر قلقا بشأن مستواهم المعيشي ووضعهم المالي

15:36 GMT 09.05.2022
© AP Photo / John Minchilloموظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات
موظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
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ارتفع عدد الأمريكيين القلقين بشأن دفع فواتيرهم الشهرية والحفاظ على مستوى معيشتهم مع استمرار ارتفاع معدل التضخم، بمقدار ثماني نقاط إلى 40% مقارنة بالعام الماضي.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت مؤسسة "غالوب" في استطلاع جديد للرأي، اليوم الاثنين: "زاد قلق الناس أكثر بشأن دفع فواتيرهم الشهرية بزيادة ثماني نقاط مئوية إلى 40%، وبشأن الحفاظ على مستوى المعيشة الذي يتمتعون به بزيادة سبع نقاط إلى 52%".
ازداد القلق أيضا، بمقدار خمس نقاط، بشأن دفع الإيجار أو الرهن العقاري إلى 35%، وسداد الحد الأدنى من المدفوعات على بطاقات الائتمان إلى 22% والحصول على أموال كافية للتقاعد إلى 63%.
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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في هذه الأثناء، كان هناك تغيير طفيف في النسب المئوية للبالغين في الولايات المتحدة بين القلقين بشأن دفع التكاليف الطبية للرعاية الصحية العادية والذين بلغت نسبتهم 43%، أو دفع التكاليف الطبية لمرض أو حادث صحي خطير 56%، أو دفع تكاليف التعليم الجامعي للأبناء 36%.
في أواخر الشهر الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم، في مارس/ آذار الماضي، ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.
ويوم الأربعاء، رفع البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة الرئيسي بأعلى وتيرة منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليتراوح بين 0.75% و1%.
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