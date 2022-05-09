https://arabic.sputniknews.com/20220509/افتتاح-الدورة-الصيفية-للكنيست-الإسرائيلي-وسط-أزمة-تعصف-بالائتلاف-الحكومي-1062028030.html
افتتاح الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي وسط أزمة تعصف بالائتلاف الحكومي
افتتاح الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي وسط أزمة تعصف بالائتلاف الحكومي
افتتح الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دورته الصيفية بعد عطلة امتدت لأكثر من شهرين، وسط أزمة تعصف بالائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء زعيم حزب "يمينا"... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:55+0000
2022-05-09T13:55+0000
2022-05-09T13:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103076/27/1030762777_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d5a9b22bac2265825f187d7d6ef3ba58.jpg
والشهر الماضي، فقد الائتلاف الهش المكون من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي الأغلبية البرلمانية، وبات غير قادر عن سن أو تمرير قوانين، بعد انسحاب النائبة من "يمينا" عيديت سيلمان، وسط سعي زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لاستقطاب عضو آخر من الائتلاف ما سيعني وقتها سقوط الحكومة.وتواجه الحكومة الإسرائيلية أيضا خطر السقوط، مع احتمالية فقدان دعم "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، والتي جمدت دعمها للحكومة الشهر الماضي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.كما تواجه الحكومة أزمة شعبية عويصة على خلفية فشلها في منع العمليات الفلسطينية التي أسفرت منذ مارس/آذار الماضي، عن مقتل 18 شخصا.من جانبه، قال وزير العدل جدعون ساعر خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست ملمحا إلى انتقاد نتنياهو لتعامل الحكومة مع العمليات الفلسطينية: "في مواجهة الارهاب العربي نحتاج أن نعرف كيف نقف معا. فالوطني الحقيقي لا يستغل الهجمات الإرهابية لأغراض سياسية. تعاملنا ونواجه مشاكل تم إهمالها منذ سنوات طويلة".وحول جهود الحفاظ على الائتلاف، قال ساعر على ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صالح الدولة ليس عودة للحملات والانتخابات ومأزق سياسي. معظم الناس لا يريدون ذلك، وصالح الدولة هو استمرار عمل الحكومة لصالح مواطني إسرائيل".في المقابل، هاجم نتنياهو الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بـ "المشلولة"، بسبب الأزمة السياسية التي تواجهها وفشلها في مواجهة العمليات قائلا: " "مواطنو إسرائيل خائفون، هذه مشكلتنا جميعا ... هذه الحكومة غير شرعية. أريد أن أخبرك نفتالي (بينيت): لقد انتهى الأمر".ويسعى نتنياهو زعيم حزب الليكود، بشتى الطرق، لإسقاط حكومة بينيت، وإجراء انتخابات مبكرة، تعيده إلى سدة الحكم، بعدما أسدلت الحكومة الحالية الستار، في يونيو/حزيران الماضي، على 12 عاما متواصلة قضاها في السلطة.
https://arabic.sputniknews.com/20211004/نتنياهو-يتعهد-بالعودة-إلى-السلطة-في-إسرائيل-1050336222.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103076/27/1030762777_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_311387be3a892b49cbff40371cc001df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو
افتتاح الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي وسط أزمة تعصف بالائتلاف الحكومي
تابعنا عبر
افتتح الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دورته الصيفية بعد عطلة امتدت لأكثر من شهرين، وسط أزمة تعصف بالائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت.
والشهر الماضي، فقد الائتلاف الهش المكون من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي الأغلبية البرلمانية، وبات غير قادر عن سن أو تمرير قوانين، بعد انسحاب النائبة من "يمينا" عيديت سيلمان
، وسط سعي زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لاستقطاب عضو آخر من الائتلاف ما سيعني وقتها سقوط الحكومة.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية أيضا خطر السقوط، مع احتمالية فقدان دعم "القائمة العربية الموحدة
" برئاسة منصور عباس، والتي جمدت دعمها للحكومة الشهر الماضي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.
كما تواجه الحكومة أزمة شعبية عويصة على خلفية فشلها في منع العمليات الفلسطينية التي أسفرت منذ مارس/آذار الماضي، عن مقتل 18 شخصا.
من جانبه، قال وزير العدل جدعون ساعر خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست ملمحا إلى انتقاد نتنياهو لتعامل الحكومة مع العمليات الفلسطينية: "في مواجهة الارهاب العربي نحتاج أن نعرف كيف نقف معا. فالوطني الحقيقي لا يستغل الهجمات الإرهابية لأغراض سياسية. تعاملنا ونواجه مشاكل تم إهمالها منذ سنوات طويلة".
وحول جهود الحفاظ على الائتلاف، قال ساعر على ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "صالح الدولة ليس عودة للحملات والانتخابات ومأزق سياسي. معظم الناس لا يريدون ذلك، وصالح الدولة هو استمرار عمل الحكومة لصالح مواطني إسرائيل".
في المقابل، هاجم نتنياهو الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بـ "المشلولة"، بسبب الأزمة السياسية التي تواجهها وفشلها في مواجهة العمليات قائلا: " "مواطنو إسرائيل خائفون، هذه مشكلتنا جميعا ... هذه الحكومة غير شرعية. أريد أن أخبرك نفتالي (بينيت): لقد انتهى الأمر".
ويسعى نتنياهو
زعيم حزب الليكود، بشتى الطرق، لإسقاط حكومة بينيت، وإجراء انتخابات مبكرة، تعيده إلى سدة الحكم، بعدما أسدلت الحكومة الحالية الستار، في يونيو/حزيران الماضي، على 12 عاما متواصلة قضاها في السلطة.