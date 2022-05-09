https://arabic.sputniknews.com/20220509/افتتاح-الدورة-الصيفية-للكنيست-الإسرائيلي-وسط-أزمة-تعصف-بالائتلاف-الحكومي-1062028030.html

افتتاح الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي وسط أزمة تعصف بالائتلاف الحكومي

افتتاح الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي وسط أزمة تعصف بالائتلاف الحكومي

افتتح الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دورته الصيفية بعد عطلة امتدت لأكثر من شهرين، وسط أزمة تعصف بالائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء زعيم حزب "يمينا"... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T13:55+0000

2022-05-09T13:55+0000

2022-05-09T13:55+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103076/27/1030762777_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d5a9b22bac2265825f187d7d6ef3ba58.jpg

والشهر الماضي، فقد الائتلاف الهش المكون من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي الأغلبية البرلمانية، وبات غير قادر عن سن أو تمرير قوانين، بعد انسحاب النائبة من "يمينا" عيديت سيلمان، وسط سعي زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لاستقطاب عضو آخر من الائتلاف ما سيعني وقتها سقوط الحكومة.وتواجه الحكومة الإسرائيلية أيضا خطر السقوط، مع احتمالية فقدان دعم "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، والتي جمدت دعمها للحكومة الشهر الماضي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.كما تواجه الحكومة أزمة شعبية عويصة على خلفية فشلها في منع العمليات الفلسطينية التي أسفرت منذ مارس/آذار الماضي، عن مقتل 18 شخصا.من جانبه، قال وزير العدل جدعون ساعر خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست ملمحا إلى انتقاد نتنياهو لتعامل الحكومة مع العمليات الفلسطينية: "في مواجهة الارهاب العربي نحتاج أن نعرف كيف نقف معا. فالوطني الحقيقي لا يستغل الهجمات الإرهابية لأغراض سياسية. تعاملنا ونواجه مشاكل تم إهمالها منذ سنوات طويلة".وحول جهود الحفاظ على الائتلاف، قال ساعر على ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صالح الدولة ليس عودة للحملات والانتخابات ومأزق سياسي. معظم الناس لا يريدون ذلك، وصالح الدولة هو استمرار عمل الحكومة لصالح مواطني إسرائيل".في المقابل، هاجم نتنياهو الحكومة الإسرائيلية التي وصفها بـ "المشلولة"، بسبب الأزمة السياسية التي تواجهها وفشلها في مواجهة العمليات قائلا: " "مواطنو إسرائيل خائفون، هذه مشكلتنا جميعا ... هذه الحكومة غير شرعية. أريد أن أخبرك نفتالي (بينيت): لقد انتهى الأمر".ويسعى نتنياهو زعيم حزب الليكود، بشتى الطرق، لإسقاط حكومة بينيت، وإجراء انتخابات مبكرة، تعيده إلى سدة الحكم، بعدما أسدلت الحكومة الحالية الستار، في يونيو/حزيران الماضي، على 12 عاما متواصلة قضاها في السلطة.

https://arabic.sputniknews.com/20211004/نتنياهو-يتعهد-بالعودة-إلى-السلطة-في-إسرائيل-1050336222.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو