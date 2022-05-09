https://arabic.sputniknews.com/20220509/الأردن-تعميم-على-البنوك-بعدم-استيفاء-أي-رسوم-للاستعلام-الائتماني-من-المواطنين--1062018119.html
الأردن... تعميم على البنوك بعدم استيفاء أي رسوم للاستعلام الائتماني من المواطنين
الأردن... تعميم على البنوك بعدم استيفاء أي رسوم للاستعلام الائتماني من المواطنين
أصدرالبنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، تعميما على كافة البنوك العاملة في البلاد بالتوقف التام عن استيفاء أي عمولات من الاستيفاء الائتماني. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:46+0000
2022-05-09T10:46+0000
2022-05-09T10:46+0000
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ويشمل هذا تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية، أو إعادة تقييمها، وفقا وكالة الأنباء الأردنية (عمون).ولفت التعميم إلى أن عددا من البنوك تستوفي عمولة استعلام ائتماني عند تقييم الحالة الائمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن التعميم الذي أصدره البنك المركزي الأردني، دخل حيز التنفيذ، في شهر نيسان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20210801/الأردن-الكشف-عن-صافي-أرباح-البنوك-المدرجة-في-بورصة-عمان-1049722253.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن... تعميم على البنوك بعدم استيفاء أي رسوم للاستعلام الائتماني من المواطنين
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أصدرالبنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، تعميما على كافة البنوك العاملة في البلاد بالتوقف التام عن استيفاء أي عمولات من الاستيفاء الائتماني.
ويشمل هذا تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية، أو إعادة تقييمها، وفقا وكالة الأنباء الأردنية
(عمون).
ولفت التعميم إلى أن عددا من البنوك تستوفي عمولة استعلام ائتماني عند تقييم الحالة الائمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.
وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن التعميم الذي أصدره البنك المركزي الأردني، دخل حيز التنفيذ، في شهر نيسان الماضي.