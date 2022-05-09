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https://arabic.sputniknews.com/20220509/الاتحاد-الأوروبي-دعمنا-لتونس-قد-يصبح-أكثر-فائدة-إذا-نفذت-الحكومة-إصلاحاتها-1062024781.html
الاتحاد الأوروبي: دعمنا لتونس قد يصبح أكثر فائدة إذا نفذت الحكومة إصلاحاتها
الاتحاد الأوروبي: دعمنا لتونس قد يصبح أكثر فائدة إذا نفذت الحكومة إصلاحاتها
قال سفير الاتحاد الاوروبي في تونس ماركوس كورنارو، اليوم الاثنين، إن دعم التكتل للبلد العربي يمكن أن يصبح أكثر فائدة إذا نفذت كل أفكار الإصلاح التي تطرحها... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:03+0000
2022-05-09T13:03+0000
أخبار تونس اليوم
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وأشار في حوار لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء" نشرته اليوم، إلى أن "الإصلاحات تتطلب خاصة توافقا وطنيا واجتماعيا واسعا في مواجهة تحول ديمقراطي واقتصادي صعب".واعتبر كورنارو، أن الزيارات الأخيرة لمسؤولي الاتحاد الاوروبي بما في ذلك زيارة المفوض وأعضاء من البرلمان الأوروبي وما أسفرت عنه من اقتراحات تؤكد الالتزام الكامل للاتحاد بدعم تونس.وأكد أن مجموع البرامج والمشاريع والآليات التي أتاحها الاتحاد تقيم الدليل على رغبته في أن يكون حاضرا جنبا إلى جنب مع الشركاء التونسيين في المجالات التي تتمتع فيها تونس بأكبر قيمة مضافة.ولفت إلى أن الاتحاد يقدم أيضا المساعدة السياسية والحوكمة لتعزيز تنفيذ الإصلاحات اللازمة ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الدعم المباشر والمساعدات الطارئة الجارية لعام 2022.وذكر بأن دعم الاتحاد للشريك التونسي خلال أزمة "كوفيد -19" كان ثابتا من خلال برنامج المساعدة المالية الكلية وبأنه تم بالفعل صرف 300 مليون يورو لتونس.وأضاف أن تونس "ستستفيد من تمويل خصوصي بقيمة 20 مليون يورو في إطار مبادرة "التسهيلات الغذائية والصمود" الأوروبية الهادفة إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والناتجة عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/سياسي-موقف-الاتحاد-التونسي-للشغل-من-الحوار-الوطني-يأتي-لتحسين-شروط-التفاوض-1061989316.html
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أخبار تونس اليوم

الاتحاد الأوروبي: دعمنا لتونس قد يصبح أكثر فائدة إذا نفذت الحكومة إصلاحاتها

13:03 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قال سفير الاتحاد الاوروبي في تونس ماركوس كورنارو، اليوم الاثنين، إن دعم التكتل للبلد العربي يمكن أن يصبح أكثر فائدة إذا نفذت كل أفكار الإصلاح التي تطرحها الحكومة.
وأشار في حوار لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء" نشرته اليوم، إلى أن "الإصلاحات تتطلب خاصة توافقا وطنيا واجتماعيا واسعا في مواجهة تحول ديمقراطي واقتصادي صعب".
واعتبر كورنارو، أن الزيارات الأخيرة لمسؤولي الاتحاد الاوروبي بما في ذلك زيارة المفوض وأعضاء من البرلمان الأوروبي وما أسفرت عنه من اقتراحات تؤكد الالتزام الكامل للاتحاد بدعم تونس.
وأكد أن مجموع البرامج والمشاريع والآليات التي أتاحها الاتحاد تقيم الدليل على رغبته في أن يكون حاضرا جنبا إلى جنب مع الشركاء التونسيين في المجالات التي تتمتع فيها تونس بأكبر قيمة مضافة.
مظاهرة أمام الاتحاد التونسي للشغل - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
سياسي: موقف الاتحاد التونسي للشغل من الحوار الوطني يأتي لتحسين شروط التفاوض
أمس, 13:50 GMT
ولفت إلى أن الاتحاد يقدم أيضا المساعدة السياسية والحوكمة لتعزيز تنفيذ الإصلاحات اللازمة ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الدعم المباشر والمساعدات الطارئة الجارية لعام 2022.
وذكر بأن دعم الاتحاد للشريك التونسي خلال أزمة "كوفيد -19" كان ثابتا من خلال برنامج المساعدة المالية الكلية وبأنه تم بالفعل صرف 300 مليون يورو لتونس.
وأضاف أن تونس "ستستفيد من تمويل خصوصي بقيمة 20 مليون يورو في إطار مبادرة "التسهيلات الغذائية والصمود" الأوروبية الهادفة إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والناتجة عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
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