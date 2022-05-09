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https://arabic.sputniknews.com/20220509/الاتحاد-القطري-لكرة-القدم-يحسم-الجدل-حول-استضافته-لنهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1062034121.html
الاتحاد القطري لكرة القدم يحسم الجدل حول استضافته لنهائي دوري أبطال أفريقيا
الاتحاد القطري لكرة القدم يحسم الجدل حول استضافته لنهائي دوري أبطال أفريقيا
أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بياناً، اليوم الاثنين، كشف فيه حقيقة استضافته لنهائي دوري أبطال أإفريقيا لكرة القدم. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T15:42+0000
2022-05-09T15:42+0000
نادي الأهلي
قطر
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وقال الاتحاد القطري، عبر حسابه على تويتر: "ينفي الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022".وأضاف البيان أنه "لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية"، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تربطه بالاتحاد الإفريقي والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين.ولم يقرر الاتحاد الأفريقي حتى الآن المكان الذي سيستضيف نهائي البطولة التي وصلت إلى دورها نصف النهائي، وقد لعبت مباراتي الذهاب بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، فيما كانت المباراة الأخرى بين بترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي.
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نادي الأهلي, قطر

الاتحاد القطري لكرة القدم يحسم الجدل حول استضافته لنهائي دوري أبطال أفريقيا

15:42 GMT 09.05.2022
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بياناً، اليوم الاثنين، كشف فيه حقيقة استضافته لنهائي دوري أبطال أإفريقيا لكرة القدم.
وقال الاتحاد القطري، عبر حسابه على تويتر: "ينفي الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022".
وأضاف البيان أنه "لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية"، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تربطه بالاتحاد الإفريقي والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين.
ولم يقرر الاتحاد الأفريقي حتى الآن المكان الذي سيستضيف نهائي البطولة التي وصلت إلى دورها نصف النهائي، وقد لعبت مباراتي الذهاب بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري، فيما كانت المباراة الأخرى بين بترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي.
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