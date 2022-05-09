https://arabic.sputniknews.com/20220509/البرهان-نتضامن-مع-مصر-في-مكافحة-الإرهاب-1062018597.html
البرهان: نتضامن مع مصر في مكافحة الإرهاب
البرهان: نتضامن مع مصر في مكافحة الإرهاب
عبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن تضامن الخرطوم مع جهود مصر في مكافحة الإرهاب. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:53+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرهان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، بحسب بيان مجلس السيادة.وقدم البرهان خلال الاتصال التعازي لشهداء الجيش المصري، معربا عن تضامن السودان مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب.في المقابل، أعرب السيسي عن تقديره لـ "اللفتة الأخوية من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والتي تجسد أواصر الروابط بين شعبي البلدين".ويوم السبت، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت لاحقا تنظيما محظورا في مصر.
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البرهان: نتضامن مع مصر في مكافحة الإرهاب
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عبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن تضامن الخرطوم مع جهود مصر في مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرهان مع الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، بحسب بيان مجلس السيادة.
وقدم البرهان خلال الاتصال التعازي لشهداء الجيش المصري، معربا عن تضامن السودان مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب.
في المقابل، أعرب السيسي عن تقديره لـ "اللفتة الأخوية من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والتي تجسد أواصر الروابط بين شعبي البلدين".
ويوم السبت، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة
وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".
وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".
وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".
وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.
وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت لاحقا تنظيما محظورا في مصر.