https://arabic.sputniknews.com/20220509/التكبالي-أعضاء-مجلس-النواب-يتجهون-للموافقة-على-إقرار-ميزانية-الدولة-التي-تقدمت-بها-حكومة-باشاغا-1062036719.html
التكبالي: أعضاء مجلس النواب يتجهون للموافقة على إقرار ميزانية الدولة التي تقدمت بها حكومة باشاغا
التكبالي: أعضاء مجلس النواب يتجهون للموافقة على إقرار ميزانية الدولة التي تقدمت بها حكومة باشاغا
قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن "الاتجاه العام من أعضاء مجلس النواب هو الموافقة على إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة الليبية التي تقدمت بها... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T16:37+0000
2022-05-09T16:37+0000
2022-05-09T16:37+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف التكبالي، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، أن "هناك أعضاء من مجلس النواب سيتحفظون كما جرت العادة"، على حد قوله.جاءت تصريحات التكبالي بعد التعميم، الذي وجهه عضو مجلس النواب الليبي عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب، والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وناشد تتوش أعضاء المجلس ممن لديه ملاحظات على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2022، موافاة اللجنة بملاحظاتةِ في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ اليوم 9 مايو/أيار، معلقا على هذا الإجراء بسبب ضيق الوقت وذلك لعرض تقرير اللجنة على المجلس.ويأتي ذلك بعد أن ناقش مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، في جلسته المنعقده في مقره في مدينة طبرق، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022، وإحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمال في المجلس، وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014، المنظم لعمل المجلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/البرلمان-الليبي-يعلق-جلسته-بعد-مناقشة-مشروع-قانون-الميزانية-العامة-1062031974.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم
التكبالي: أعضاء مجلس النواب يتجهون للموافقة على إقرار ميزانية الدولة التي تقدمت بها حكومة باشاغا
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قال عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، إن "الاتجاه العام من أعضاء مجلس النواب هو الموافقة على إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة الليبية التي تقدمت بها حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا".
وأضاف التكبالي، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك
، أن "هناك أعضاء من مجلس النواب سيتحفظون كما جرت العادة"، على حد قوله.
جاءت تصريحات التكبالي بعد التعميم، الذي وجهه عضو مجلس النواب الليبي عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب، والذي تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وناشد تتوش أعضاء المجلس ممن لديه ملاحظات على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2022، موافاة اللجنة بملاحظاتةِ في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ اليوم 9 مايو/أيار، معلقا على هذا الإجراء بسبب ضيق الوقت وذلك لعرض تقرير اللجنة على المجلس.
ويأتي ذلك بعد أن ناقش مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، في جلسته المنعقده في مقره في مدينة طبرق، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022
، وإحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمال في المجلس، وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014، المنظم لعمل المجلس.