https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجمارك-الصينية-ارتفاع-التجارة-بين-روسيا-والصين-خلال-أول-4-شهور-من-عام-2022-1062006643.html

الجمارك الصينية: ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من عام 2022

الجمارك الصينية: ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من عام 2022

ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، بنسبة 25.9% لتبلغ 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T05:16+0000

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2022-05-09T05:26+0000

العالم

اقتصاد

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وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 51.09 مليار دولار، بنمو بلغ 25.9%.وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8%، لتبلغ 30.85 مليار دولار.والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35.8% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.على صعيد آخر، أعلنت الجمارك ارتفاع الصادرات الصينية إلى دول العالم بنسبة 12.5% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، في حين قفزت الواردات بنسبة 7.1%.وفي شباط/ فبراير الماضي، أكد السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، أن موسكو وبكين تتحدثان، بشكل متزايد، حول استخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية المتبادلة، وتقومان بتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات.

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