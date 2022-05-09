https://arabic.sputniknews.com/20220509/الجمارك-الصينية-ارتفاع-التجارة-بين-روسيا-والصين-خلال-أول-4-شهور-من-عام-2022-1062006643.html
الجمارك الصينية: ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من عام 2022
الجمارك الصينية: ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من عام 2022
ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، بنسبة 25.9% لتبلغ 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T05:16+0000
2022-05-09T05:16+0000
2022-05-09T05:26+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 51.09 مليار دولار، بنمو بلغ 25.9%.وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8%، لتبلغ 30.85 مليار دولار.والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35.8% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.على صعيد آخر، أعلنت الجمارك ارتفاع الصادرات الصينية إلى دول العالم بنسبة 12.5% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، في حين قفزت الواردات بنسبة 7.1%.وفي شباط/ فبراير الماضي، أكد السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، أن موسكو وبكين تتحدثان، بشكل متزايد، حول استخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية المتبادلة، وتقومان بتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
الجمارك الصينية: ارتفاع التجارة بين روسيا والصين خلال أول 4 شهور من عام 2022
05:16 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 05:26 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، بنسبة 25.9% لتبلغ 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 51.09 مليار دولار، بنمو بلغ 25.9%.
وزادت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 11.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8%، لتبلغ 30.85 مليار دولار.
والعام الماضي، زاد التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 35.8% ليصل إلى مستوى قياسي، استقر عند 146.887 مليار دولار.
على صعيد آخر، أعلنت الجمارك ارتفاع الصادرات الصينية إلى دول العالم بنسبة 12.5% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، في حين قفزت الواردات بنسبة 7.1%.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أكد السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، أن موسكو وبكين تتحدثان، بشكل متزايد، حول استخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية المتبادلة، وتقومان بتنسيق الجهود لمواجهة العقوبات.