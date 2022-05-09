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الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات واسعة تحت اسم "عربات النار" تحاكي حربا على عدة جبهات
الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات واسعة تحت اسم "عربات النار" تحاكي حربا على عدة جبهات
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:59+0000
2022-05-09T14:59+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع بدأ هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، تحمل اسم عربات النار، حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش".وأضاف أدرعي أن "الهدف الأسمى لجيش الدفاع هو حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، بحيث ستواصل قواتنا تنفيذ إجراءات عسكرية ونشاطات لإحباط الإرهاب مع تكثيف العمل والجهد لحماية منطقة التماس في إطار حملة كاسر الأمواج ضمن وخلال المناورة".وتهدف مناورات "عربات النار" إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، حسب أدرعي.ولفت إلى أنه "كجزء من التمرين، واعتبارًا من اليوم 9 مايو/ أيار وخلال الشهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن من مركبات عسكرية ومدرعات وطائرات وسفن حربية".وتجري هده المناورات بعد أن تم تأجيلها من العام الماضي بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث اضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى وقف المناورات قبل انطلاقها بيوم واحد.
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أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات واسعة تحت اسم "عربات النار" تحاكي حربا على عدة جبهات

14:59 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع بدأ هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، تحمل اسم عربات النار، حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش".
وأضاف أدرعي أن "الهدف الأسمى لجيش الدفاع هو حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، بحيث ستواصل قواتنا تنفيذ إجراءات عسكرية ونشاطات لإحباط الإرهاب مع تكثيف العمل والجهد لحماية منطقة التماس في إطار حملة كاسر الأمواج ضمن وخلال المناورة".
وتهدف مناورات "عربات النار" إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، حسب أدرعي.
ولفت إلى أنه "كجزء من التمرين، واعتبارًا من اليوم 9 مايو/ أيار وخلال الشهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن من مركبات عسكرية ومدرعات وطائرات وسفن حربية".
وتجري هده المناورات بعد أن تم تأجيلها من العام الماضي بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث اضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى وقف المناورات قبل انطلاقها بيوم واحد.
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