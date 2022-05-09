الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات واسعة تحت اسم "عربات النار" تحاكي حربا على عدة جبهات
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANAأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش الإسرائيلي
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إطلاق مناورات عسكرية شاملة تحت اسم "عربات النار" تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع بدأ هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، تحمل اسم عربات النار، حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش".
بدأ جيش الدفاع، هذا الأسبوع، مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، حاملةً اسم #عربات_النار حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش على أن تتواصل بشكل مستمر كافة الاجراءات لإحباط الإرهاب ضمن إطار حملة كاسر الأمواج (فيديو أرشيفي) pic.twitter.com/fkUBtnbm64— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2022
وأضاف أدرعي أن "الهدف الأسمى لجيش الدفاع هو حماية أمن مواطني دولة إسرائيل، بحيث ستواصل قواتنا تنفيذ إجراءات عسكرية ونشاطات لإحباط الإرهاب مع تكثيف العمل والجهد لحماية منطقة التماس في إطار حملة كاسر الأمواج ضمن وخلال المناورة".
وتهدف مناورات "عربات النار" إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات، حسب أدرعي.
ولفت إلى أنه "كجزء من التمرين، واعتبارًا من اليوم 9 مايو/ أيار وخلال الشهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن من مركبات عسكرية ومدرعات وطائرات وسفن حربية".
هذا واعتبارًا من 9.5.22 وخلال الشهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن: مركبات عسكرية ومدرعات وطائرات وسفن حربية. يذكر أن التمرين جزء من تخطيط مسبق ضمن خطة التدريبات السنوية لعام 2022— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2022
وتجري هده المناورات بعد أن تم تأجيلها من العام الماضي بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث اضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى وقف المناورات قبل انطلاقها بيوم واحد.