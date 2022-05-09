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الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالسجن في قضية "توظيف وهمي"
الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالسجن في قضية "توظيف وهمي"
حكمت محكمة الاستئناف في باريس على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، بالسجن لمدة عام في قضية توظيف وهمي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:21+0000
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ووجدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة.بالإضافة إلى ذلك، وجهت المحكمة تمها لفيون "بالتواطؤ وإخفاء معلومات عامة وإساءة استخدام أصول الشركة"، بحسب قناة "بي إف إم تي في".كما حُكم على فيون بغرامة قدرها 375 ألف يورو ومنع لمدة عشر سنوات من تولي أي منصب انتخابي.حيث أكد محامو الدفاع أن الحكم غير عادل وتم تقديم استئناف.
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العالم

الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالسجن في قضية "توظيف وهمي"

13:21 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikovaالمرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون، باريس، فرنسا
المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون، باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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حكمت محكمة الاستئناف في باريس على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، بالسجن لمدة عام في قضية توظيف وهمي.
ووجدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت المحكمة تمها لفيون "بالتواطؤ وإخفاء معلومات عامة وإساءة استخدام أصول الشركة"، بحسب قناة "بي إف إم تي في".

يذكر أن محكمة باريس كانت قد أدانت فيون، في يونيو/ حزيران من 2020، حيث أكدت المحكمة أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، مع وقف تنفيذ 3 سنوات من الحكم.

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كما حُكم على فيون بغرامة قدرها 375 ألف يورو ومنع لمدة عشر سنوات من تولي أي منصب انتخابي.

كما أدينت زوجة فيون بتهمة التواطؤ وإخفاء اختلاس الأموال العامة، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 375 ألف يورو.

حيث أكد محامو الدفاع أن الحكم غير عادل وتم تقديم استئناف.
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