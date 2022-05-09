https://arabic.sputniknews.com/20220509/الحكم-على-رئيس-الوزراء-الفرنسي-السابق-بالسجن-في-قضية-توظيف-وهمي---1062025624.html
الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالسجن في قضية "توظيف وهمي"
الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالسجن في قضية "توظيف وهمي"
حكمت محكمة الاستئناف في باريس على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، بالسجن لمدة عام في قضية توظيف وهمي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:21+0000
2022-05-09T13:21+0000
2022-05-09T13:21+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102365/90/1023659003_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_814ba0d275eeec0676248d93acaedcd4.jpg
ووجدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة.بالإضافة إلى ذلك، وجهت المحكمة تمها لفيون "بالتواطؤ وإخفاء معلومات عامة وإساءة استخدام أصول الشركة"، بحسب قناة "بي إف إم تي في".كما حُكم على فيون بغرامة قدرها 375 ألف يورو ومنع لمدة عشر سنوات من تولي أي منصب انتخابي.حيث أكد محامو الدفاع أن الحكم غير عادل وتم تقديم استئناف.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/صحيفة-غربية-ناقلات-النفط-الروسي-تلتف-على-العقوبات-الأوروبية--1062024348.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102365/90/1023659003_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_2b968b52480e8a7ac80c7d95251bf72a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالسجن في قضية "توظيف وهمي"
تابعنا عبر
حكمت محكمة الاستئناف في باريس على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، بالسجن لمدة عام في قضية توظيف وهمي.
ووجدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت المحكمة تمها لفيون "بالتواطؤ وإخفاء معلومات عامة وإساءة استخدام أصول الشركة"، بحسب قناة "بي إف إم تي في".
يذكر أن محكمة باريس كانت قد أدانت فيون، في يونيو/ حزيران من 2020، حيث أكدت المحكمة أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، مع وقف تنفيذ 3 سنوات من الحكم.
كما حُكم على فيون بغرامة قدرها 375 ألف يورو ومنع لمدة عشر سنوات من تولي أي منصب انتخابي.
كما أدينت زوجة فيون بتهمة التواطؤ وإخفاء اختلاس الأموال العامة، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 375 ألف يورو.
حيث أكد محامو الدفاع أن الحكم غير عادل وتم تقديم استئناف.