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الخارجية الإيرانية: زيارة الرئيس السوري حملت "رسالة مهمة جدا"
الخارجية الإيرانية: زيارة الرئيس السوري حملت "رسالة مهمة جدا"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، حملت معها رسالة مهمة جدا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T09:41+0000
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وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة تؤكد أن "سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد الزيارات الإقليمية حيث استأنفت بعض السفارات أعمالها في دمشق، وكان من الطبيعي أن تكون طهران أحد مقاصد هذه المشاورات بصفتها إحدى أكثر الدول التي ساعدت في إحباط مؤامرة الإرهاب والتطرف".وأشار زادة إلى أن زيارة الأسد كان مبرمجة وبعد أن تهيأت الظروف جرت يوم أمس، حيث جاء إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى.وتابع أنه تم خلال الزيارة البحث بإسهاب حول مختلف المشاريع قيد التنفيذ من قبل القطاعات الإيرانية الخاصة والحكومية في سوريا وتدشين مركز تجاري إيراني في سوريا.وصل الرئيس السوري بشار الأسد، العاصمة الإيرانية طهران، صباح أمس الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.
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العالم, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم

الخارجية الإيرانية: زيارة الرئيس السوري حملت "رسالة مهمة جدا"

09:41 GMT 09.05.2022
© Photo / الرئاسة السوريةالرئيس السوري، بشار الأسد، يستقبل، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
الرئيس السوري، بشار الأسد، يستقبل، ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، 20 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Photo / الرئاسة السورية
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، حملت معها رسالة مهمة جدا.
وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة تؤكد أن "سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد الزيارات الإقليمية حيث استأنفت بعض السفارات أعمالها في دمشق، وكان من الطبيعي أن تكون طهران أحد مقاصد هذه المشاورات بصفتها إحدى أكثر الدول التي ساعدت في إحباط مؤامرة الإرهاب والتطرف".
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وأضاف أن "سوريا خرجت من الأجواء التي خلقها لها الإرهابيون والمتآمرون وهي الآن ماضية في مسار إعادة البناء والإعمار".
وأشار زادة إلى أن زيارة الأسد كان مبرمجة وبعد أن تهيأت الظروف جرت يوم أمس، حيث جاء إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى.
وتابع أنه تم خلال الزيارة البحث بإسهاب حول مختلف المشاريع قيد التنفيذ من قبل القطاعات الإيرانية الخاصة والحكومية في سوريا وتدشين مركز تجاري إيراني في سوريا.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، العاصمة الإيرانية طهران، صباح أمس الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.
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