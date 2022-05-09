https://arabic.sputniknews.com/20220509/الخارجية-الإيرانية-زيارة-الرئيس-السوري-حملت-رسالة-مهمة-جدا-1062015196.html
الخارجية الإيرانية: زيارة الرئيس السوري حملت "رسالة مهمة جدا"
الخارجية الإيرانية: زيارة الرئيس السوري حملت "رسالة مهمة جدا"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، حملت معها رسالة مهمة جدا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T09:41+0000
2022-05-09T09:41+0000
2022-05-09T09:41+0000
العالم
أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056770902_0:0:1527:859_1920x0_80_0_0_55ee4332d03033a57cbbaa0ef39694b9.jpg
وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة تؤكد أن "سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد الزيارات الإقليمية حيث استأنفت بعض السفارات أعمالها في دمشق، وكان من الطبيعي أن تكون طهران أحد مقاصد هذه المشاورات بصفتها إحدى أكثر الدول التي ساعدت في إحباط مؤامرة الإرهاب والتطرف".وأشار زادة إلى أن زيارة الأسد كان مبرمجة وبعد أن تهيأت الظروف جرت يوم أمس، حيث جاء إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى.وتابع أنه تم خلال الزيارة البحث بإسهاب حول مختلف المشاريع قيد التنفيذ من قبل القطاعات الإيرانية الخاصة والحكومية في سوريا وتدشين مركز تجاري إيراني في سوريا.وصل الرئيس السوري بشار الأسد، العاصمة الإيرانية طهران، صباح أمس الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20210829/بشار-الأسد-يؤكد-لوزير-خارجية-إيران-أن-التعاون-بين-البلدين-أثمر-نتائج-إيجابية-1049975893.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056770902_180:0:1325:859_1920x0_80_0_0_08b8a0e8175dc44d35647fdfdb220b27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
الخارجية الإيرانية: زيارة الرئيس السوري حملت "رسالة مهمة جدا"
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، حملت معها رسالة مهمة جدا.
وأوضح المتحدث في مؤتمر صحفي
، اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة تؤكد أن "سوريا دخلت مرحلة جديدة بعد الزيارات الإقليمية حيث استأنفت بعض السفارات أعمالها في دمشق، وكان من الطبيعي أن تكون طهران أحد مقاصد هذه المشاورات بصفتها إحدى أكثر الدول التي ساعدت في إحباط مؤامرة الإرهاب والتطرف".
وأضاف أن "سوريا خرجت من الأجواء التي خلقها لها الإرهابيون والمتآمرون وهي الآن ماضية في مسار إعادة البناء والإعمار".
وأشار زادة إلى أن زيارة الأسد كان مبرمجة
وبعد أن تهيأت الظروف جرت يوم أمس، حيث جاء إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى.
وتابع أنه تم خلال الزيارة البحث بإسهاب حول مختلف المشاريع قيد التنفيذ من قبل القطاعات الإيرانية الخاصة والحكومية في سوريا وتدشين مركز تجاري إيراني في سوريا.
وصل الرئيس السوري بشار الأسد، العاصمة الإيرانية طهران، صباح أمس الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.