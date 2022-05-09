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الخارجية الإيرانية: سوريا دخلت مرحلة جديدة وزيارة الأسد لطهران تشكل أساسا جديدا لتعزيز العلاقات
الخارجية الإيرانية: سوريا دخلت مرحلة جديدة وزيارة الأسد لطهران تشكل أساسا جديدا لتعزيز العلاقات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران كان مخطط لها منذ عدة أشهر. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:48+0000
2022-05-09T14:48+0000
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وقام الرئيس الأسد بزيارة العاصمة الإيرانية طهران، صباح الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة الأسد إلى طهران "كانت على جدول الأعمال منذ عدة أشهر، ووصل أمس الأحد ضمن وفد رفيع المستوى إلى طهران وكان في استقباله وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان".وقال إن "سوريا خرجت من الأجواء التي حاول الإرهابيون فرضها، ورسالة هذه الزيارة تكمن في أنّ دمشق بدأت مرحلة جديدة في المنطقة".وأكد زاده أن "سوريا دخلت مرحلة جديدة ومن الطبيعي أن تكون إيران إحدى الدول التي ستختارها للتشاور باعتبارها دولة أسهمت في دحر الإرهاب من سوريا".وأشار إلى أن زيارة الأسد "ستشكل أساسا جديدا لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجال المدني والاقتصادي والشعبي".وتابع: "نشهد اليوم مرحلة جديدة من عودة العلاقات بين عدد من دول المنطقة وسوريا".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/إيران-هزيمة-المؤامرة-الإرهابية-في-سوريا-تحققت-بفضل-التعاون-الوثيق-بين-البلدين-1061997863.html
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الخارجية الإيرانية: سوريا دخلت مرحلة جديدة وزيارة الأسد لطهران تشكل أساسا جديدا لتعزيز العلاقات

14:48 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarالتجهيزات لإقامة الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق، سوريا 23 ميو 2021
التجهيزات لإقامة الانتخابات الرئاسية السورية في دمشق، سوريا 23 ميو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران كان مخطط لها منذ عدة أشهر.
وقام الرئيس الأسد بزيارة العاصمة الإيرانية طهران، صباح الأحد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وتعد الأولى منذ 2019.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة الأسد إلى طهران "كانت على جدول الأعمال منذ عدة أشهر، ووصل أمس الأحد ضمن وفد رفيع المستوى إلى طهران وكان في استقباله وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان".
وقال إن "سوريا خرجت من الأجواء التي حاول الإرهابيون فرضها، ورسالة هذه الزيارة تكمن في أنّ دمشق بدأت مرحلة جديدة في المنطقة".

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أنه "عقد اجتماعين مع قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي، والرئیس رئيسي".

وأكد زاده أن "سوريا دخلت مرحلة جديدة ومن الطبيعي أن تكون إيران إحدى الدول التي ستختارها للتشاور باعتبارها دولة أسهمت في دحر الإرهاب من سوريا".
وأشار إلى أن زيارة الأسد "ستشكل أساسا جديدا لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجال المدني والاقتصادي والشعبي".
وتابع: "نشهد اليوم مرحلة جديدة من عودة العلاقات بين عدد من دول المنطقة وسوريا".
الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
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