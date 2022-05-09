https://arabic.sputniknews.com/20220509/الخارجية-الإيرانية-لم-يحدث-أي-جديد-بعد-المحادثات-الأخيرة-مع-الرياض-1062013710.html

الخارجية الإيرانية: لم يحدث أي جديد بعد المحادثات الأخيرة مع الرياض

الخارجية الإيرانية: لم يحدث أي جديد بعد المحادثات الأخيرة مع الرياض

قالت إيران إن الجولة الأخيرة من المحادثات مع السعودية، والتي استضافتها بغداد على عدة مراحل لحل الخلافات بين البلدين، لم تأت بجديد. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T09:32+0000

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2022-05-09T09:32+0000

العالم

إيران

السعودية

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طهران - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، في إيجاز صحفي، أنه "لم يحدث أي جديد بعد المحادثات الأخيرة بين إيران والسعودية"، وتابع أن طهران "تأمل بأن يتم تنفيذ ما تم التوصل إليه في الجولة السابقة من المحادثات"، مشيرا إلى أن "هناك توافقات حدثت، وننتظر لنرى ماذا سيحدث".وردا على سؤال حول بحث الملف اليمني في الجولة السابقة بين طهران والرياض، قال خطيب زاده: "إحدى القضايا التي نوقشت مع السعوديين هي القضايا الإقليمية، ومع ذلك، كانت لدينا خلافات، ومن الطبيعي أن تتم مناقشة جميع القضايا في المنطقة".واستأنفت طهران والرياض الحوار بينهما في بغداد الشهر الماضي، بعد توقف لعدة أشهر، حيث أجرى البلدان خلال الفترة الماضية جولات عدة من المحادثات في محاولة لإزالة الخلافات التي بلغت ذروتها عام 2016 عندما قطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، الذي أدين بإثارة الفتنة الطائفية. كما تشهد العلاقات خلافات تتصل بالموقف من الحرب في اليمن واتهامات الرياض لطهران بدعم الإرهاب وتهديد الملاحة البحرية.وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم "أنصار الله" التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد رحب، في مارس/آذار، بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر "رغبة" الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/الخارجية-الإيرانية-إذا-ردت-واشنطن-على-النقاط-المتبقية-يمكن-التوصل-لاتفاق-1062009957.html

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