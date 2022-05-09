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الخارجية الإيرانية: مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود
الخارجية الإيرانية: مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T09:06+0000
2022-05-09T09:08+0000
إيران
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جاء ذلك في تصريحات لخطيب زادة خلال مؤتمر، اليوم الاثنين، بشأن زيارة إنريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق المفاوضات في فيينا، بحسب وكالة "فارس".وقال خطيب زاده إن "المفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1" من جانب وأمريكا في فيينا مستمرة لغاية اليوم".وأوضح أنه حدث توقف للمحادثات إلا أن تبادل الرسائل عن طريق المنسق مازال مستمرا.واعتبر أن زيارة مورا لطهران مؤشر على أن بلاده تتابع المفاوضات في المسار المفترض وأن إيران ومجموعة "4+1" متمسكتان بالدبلوماسية والوصول إلى اتفاق جيد وقابل للارتكاز.تستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما البعض على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/رئيسي-يؤكد-معارضة-إيران-لسياسة-الناتو-التوسعية-1062002501.html
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إيران

الخارجية الإيرانية: مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود

09:06 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 09.05.2022)
© AFP 2022 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / -
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود.
جاء ذلك في تصريحات لخطيب زادة خلال مؤتمر، اليوم الاثنين، بشأن زيارة إنريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق المفاوضات في فيينا، بحسب وكالة "فارس".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
رئيسي يؤكد معارضة إيران لسياسة الناتو التوسعية
أمس, 20:12 GMT
وقال خطيب زاده إن "المفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1" من جانب وأمريكا في فيينا مستمرة لغاية اليوم".
وأوضح أنه حدث توقف للمحادثات إلا أن تبادل الرسائل عن طريق المنسق مازال مستمرا.
واعتبر أن زيارة مورا لطهران مؤشر على أن بلاده تتابع المفاوضات في المسار المفترض وأن إيران ومجموعة "4+1" متمسكتان بالدبلوماسية والوصول إلى اتفاق جيد وقابل للارتكاز.
تستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.
وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما البعض على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.
وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.
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