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الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220509/الخارجية-الروسية-الاعتداء-على-السفير-الروسي-في-وارسو-يكشف-مرة-أخرى-الوجه-الدموي-للنازيين-الجدد-1062017828.html
الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد
الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن "الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد". 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:33+0000
2022-05-09T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "في وارسو، أثناء وضع إكليل من الزهور على ضريح الجنود السوفييت، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف والدبلوماسيون الروس المرافقون له للهجوم".وأضافت: "وقد تعرى أنصار النازية الجديدة مرة أخرى وكشفوا عن وجوههم الدموية".وختمت: "إن هدم الآثار لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطل حفل وضع الزهور في اليوم المقدس لكل شخص محترم يثبت ما هو واضح بالفعل، حيث تم تحديد مسار تناسخ الفاشية في الغرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/-السفير-الروسي-لدى-بولندا-يتعرض-لاعتداء-خلال-وضع-الزهور-على-ضريح-الجنود-السوفييت-1062017711.html
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الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد

10:33 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 09.05.2022)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن "الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "في وارسو، أثناء وضع إكليل من الزهور على ضريح الجنود السوفييت، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف والدبلوماسيون الروس المرافقون له للهجوم".
وأضافت: "وقد تعرى أنصار النازية الجديدة مرة أخرى وكشفوا عن وجوههم الدموية".
وختمت: "إن هدم الآثار لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطل حفل وضع الزهور في اليوم المقدس لكل شخص محترم يثبت ما هو واضح بالفعل، حيث تم تحديد مسار تناسخ الفاشية في الغرب".
نصب تذكاري لملك بولندا السابع عشر - الملك سيغموند الثالث في وارسو، 17 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
السفير الروسي لدى بولندا يتعرض لاعتداء خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت
10:32 GMT
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