https://arabic.sputniknews.com/20220509/الخارجية-الروسية-الاعتداء-على-السفير-الروسي-في-وارسو-يكشف-مرة-أخرى-الوجه-الدموي-للنازيين-الجدد-1062017828.html
الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد
الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن "الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد". 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T10:33+0000
2022-05-09T10:33+0000
2022-05-09T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "في وارسو، أثناء وضع إكليل من الزهور على ضريح الجنود السوفييت، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف والدبلوماسيون الروس المرافقون له للهجوم".وأضافت: "وقد تعرى أنصار النازية الجديدة مرة أخرى وكشفوا عن وجوههم الدموية".وختمت: "إن هدم الآثار لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطل حفل وضع الزهور في اليوم المقدس لكل شخص محترم يثبت ما هو واضح بالفعل، حيث تم تحديد مسار تناسخ الفاشية في الغرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/-السفير-الروسي-لدى-بولندا-يتعرض-لاعتداء-خلال-وضع-الزهور-على-ضريح-الجنود-السوفييت-1062017711.html
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الخارجية الروسية: الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد
10:33 GMT 09.05.2022 (تم التحديث: 10:48 GMT 09.05.2022) تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن "الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "في وارسو، أثناء وضع إكليل من الزهور على ضريح الجنود السوفييت، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف والدبلوماسيون الروس المرافقون له للهجوم".
وأضافت: "وقد تعرى أنصار النازية الجديدة مرة أخرى وكشفوا عن وجوههم الدموية".
وختمت: "إن هدم الآثار لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطل حفل وضع الزهور في اليوم المقدس لكل شخص محترم يثبت ما هو واضح بالفعل، حيث تم تحديد مسار تناسخ الفاشية في الغرب".