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الداخلية العراقية تعلن نتائج حملة أمنية واسعة في بغداد
الداخلية العراقية تعلن نتائج حملة أمنية واسعة في بغداد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، نتائج تنفيذ حملة أمنية واسعة في مختلف مناطق العاصمة بغداد. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T08:50+0000
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ونقلت "السومرية نيوز" عن وكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة بيانا قالت فيه إنه "تم القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة، بالإضافة إلى القبض على اثنين آخرين لحيازتهم مواد مخدرة نوع كريستال".وأضاف البيان، أنه "تم القبض على متهم بعد ابتزازه فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها مقابل مبالغ مالية، كما تم القبض على متهم أطلق النار على محل تجاري وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف".يذكر أن شرطيا عراقيا، كان قد أصيب في بغداد، إثر هجوم نفذه مجهولون مسلحون يستقلون دراجات نارية يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.وقال مصدر أمني إن منتسبا في وزارة الداخلية أصيب أمس الأحد، شرقي العاصمة بغداد بجروح جراء إطلاق النار عليه.وأضاف المصدر أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخص يعمل منتسبا في وزارة الداخلية ضمن منطقة البلديات".ولم يكشف المصدر عن هوية المسلحين، إلا أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).
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العالم العربي, العراق

الداخلية العراقية تعلن نتائج حملة أمنية واسعة في بغداد

08:50 GMT 09.05.2022
© flickr.com / DVIDSHUBالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© flickr.com / DVIDSHUB
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، نتائج تنفيذ حملة أمنية واسعة في مختلف مناطق العاصمة بغداد.
ونقلت "السومرية نيوز" عن وكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة بيانا قالت فيه إنه "تم القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة، بالإضافة إلى القبض على اثنين آخرين لحيازتهم مواد مخدرة نوع كريستال".
وأضاف البيان، أنه "تم القبض على متهم بعد ابتزازه فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها مقابل مبالغ مالية، كما تم القبض على متهم أطلق النار على محل تجاري وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف".

وتابع البيان: "تم ضبط 15 سيارة عليها إشارة حجز و15 متسولا ضمن عموم العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن شرطيا عراقيا، كان قد أصيب في بغداد، إثر هجوم نفذه مجهولون مسلحون يستقلون دراجات نارية يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال مصدر أمني إن منتسبا في وزارة الداخلية أصيب أمس الأحد، شرقي العاصمة بغداد بجروح جراء إطلاق النار عليه.
وأضاف المصدر أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخص يعمل منتسبا في وزارة الداخلية ضمن منطقة البلديات".
ولم يكشف المصدر عن هوية المسلحين، إلا أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول).
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