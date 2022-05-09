https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-أكثر-من-400-مسلح-من-القوميين-المتطرفين-الأوكرانيين-1062041513.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 400 مسلح من القوميين المتطرفين الأوكرانيين
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 400 مسلح من القوميين المتطرفين الأوكرانيين
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 400 مسلح من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال استهداف نحو 318 منطقة... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T19:01+0000
2022-05-09T19:01+0000
2022-05-09T19:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف كوناشينكوف أن المدفعية والقوات الصاروخية "استهدفت 318 تمركزا للعدو، ما أسفر عن مقتل 400 من القوميين وتدمير 48 معدة عسكرية".وأشار كوناشينكوف إلى تدمير 6 مروحيات أوكرانية في مطار عسكري بمنطقة أوديسا.وأردف: "وفقا للمعلومات المتاحة، تم استهداف مطار تشيرفونوجلينسكوي العسكري في منطقة آرتسيز في مقاطعة أوديسا، بصواريخ أونيكس العالية الدقة، من نظام باستيون الصاروخي، ما أسفر عن تدمير 6 مروحيات من طراز مي-8 ومي-24".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-محاولات-أوكرانية-لاحتلال-جزيرة-زميني-1062038141.html
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روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 400 مسلح من القوميين المتطرفين الأوكرانيين
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 400 مسلح من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال استهداف نحو 318 منطقة تمركز في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف كوناشينكوف أن المدفعية والقوات الصاروخية "استهدفت 318 تمركزا للعدو، ما أسفر عن مقتل 400 من القوميين وتدمير 48 معدة عسكرية".
وأشار كوناشينكوف إلى تدمير 6 مروحيات أوكرانية في مطار عسكري بمنطقة أوديسا.
وأردف: "وفقا للمعلومات المتاحة، تم استهداف مطار تشيرفونوجلينسكوي العسكري في منطقة آرتسيز في مقاطعة أوديسا، بصواريخ أونيكس العالية الدقة، من نظام باستيون الصاروخي، ما أسفر عن تدمير 6 مروحيات من طراز مي-8 ومي-24".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا
، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.