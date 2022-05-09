https://arabic.sputniknews.com/20220509/الدفاع-العراقية-تبحث-التدريب-والتطوير-والدعم-اللوجستي-مع-قوات-التحالف-الأوروبي-والناتو-1062028533.html
الدفاع العراقية تبحث التدريب والتطوير والدعم اللوجستي مع قوات التحالف الأوروبي و"الناتو"
الدفاع العراقية تبحث التدريب والتطوير والدعم اللوجستي مع قوات التحالف الأوروبي و"الناتو"
بحث وزير الدفاع العراقي، جمعة سعدون، اليوم الاثنين، مع قوات التحالف الأوروبي و"الناتو" التدريب والتطوير والدعم اللوجستي. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T14:00+0000
2022-05-09T14:00+0000
2022-05-09T14:00+0000
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جاء ذلك خلال استقبال سعدون في مكتبه، نائب القائد الأعلى لقوات التحالف الأوروبي، الفريق أول تيم رادفورد، وقائد بعثة حلف "الناتو" في العراق، الفريق مايكل لوليسغارد"، وفقا لبيان من وزارة الدفاع العراقية.وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قوات التحالف الأوروبية وبعثة حلف الناتو ووزارة الدفاع، لاسيما في ما يتعلق بمجال التدريب والتطوير ومجال الدعم اللوجستي".وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يوم 18 فبراير/ شباط 2021، زيادة حجم قواته في العراق 8 أضعاف حجمها الحالي، بعدما دعت الخارجية العراقية إلى توسيع مهام الحلف التدريبية في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الناتو, العالم العربي
الدفاع العراقية تبحث التدريب والتطوير والدعم اللوجستي مع قوات التحالف الأوروبي و"الناتو"
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بحث وزير الدفاع العراقي، جمعة سعدون، اليوم الاثنين، مع قوات التحالف الأوروبي و"الناتو" التدريب والتطوير والدعم اللوجستي.
جاء ذلك خلال استقبال سعدون في مكتبه، نائب القائد الأعلى لقوات التحالف الأوروبي، الفريق أول تيم رادفورد، وقائد بعثة حلف "الناتو" في العراق، الفريق مايكل لوليسغارد"، وفقا لبيان من وزارة الدفاع العراقية.
وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قوات التحالف الأوروبية وبعثة حلف الناتو ووزارة الدفاع، لاسيما في ما يتعلق بمجال التدريب والتطوير ومجال الدعم اللوجستي".
وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يوم 18 فبراير/ شباط 2021، زيادة حجم قواته في العراق 8 أضعاف حجمها الحالي، بعدما دعت الخارجية العراقية إلى توسيع مهام الحلف التدريبية في البلاد.