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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الرئيس-الصيني-لمستشار-ألمانيا-يجب-بذل-الجهود-لمنع-تحول-أزمة-أوكرانيا-لـوضع-لا-يمكن-السيطرة-عليه-1062021940.html
الرئيس الصيني لمستشار ألمانيا: يجب بذل الجهود لمنع تحول أزمة أوكرانيا لـ"وضع لا ‏يمكن السيطرة عليه"‏
الرئيس الصيني لمستشار ألمانيا: يجب بذل الجهود لمنع تحول أزمة أوكرانيا لـ"وضع لا ‏يمكن السيطرة عليه"‏
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الاثنين، إنه يجب بذل كل ‏الجهود لتجنب تحول الصراع الأوكراني إلى "وضع لا يمكن السيطرة... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T12:13+0000
2022-05-09T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الصين
أخبار ألمانيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وشدد بينغ في اجتماع افتراضي مع شولتز أنه يتعين على الصين وألمانيا الحفاظ على العلاقات الثنائية صحية ومستقرة، ولعب دور مستقر وبناء وقيادي في السلام العالمي، لا سيما في المشهد الدولي الحالي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
الصين
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
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الصين, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

الرئيس الصيني لمستشار ألمانيا: يجب بذل الجهود لمنع تحول أزمة أوكرانيا لـ"وضع لا ‏يمكن السيطرة عليه"‏

12:13 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
© Sputnik . Alexei Danichev
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الاثنين، إنه يجب بذل كل ‏الجهود لتجنب تحول الصراع الأوكراني إلى "وضع لا يمكن السيطرة عليه".‏
وشدد بينغ في اجتماع افتراضي مع شولتز أنه يتعين على الصين وألمانيا الحفاظ على العلاقات الثنائية صحية ومستقرة، ولعب دور مستقر وبناء وقيادي في السلام العالمي، لا سيما في المشهد الدولي الحالي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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