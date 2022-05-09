https://arabic.sputniknews.com/20220509/السعودية-وقياداتها-تهنئ-روسيا-بذكرى-عيد-النصر-1062024898.html
السعودية وقياداتها تهنئ روسيا بذكرى "عيد النصر"
السعودية وقياداتها تهنئ روسيا بذكرى "عيد النصر"
هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بذكرى عيد النصر على النازية. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:03+0000
2022-05-09T13:03+0000
2022-05-09T13:03+0000
روسيا
السعودية
العالم العربي
فلاديمير بوتين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان
عيد النصر
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وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها إلى الرئيس الروسي عن أصدق التهاني وأطيب والتمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا اطراد التقدم والازدهار، وفقا وكالة الأنباء السعودية (واس).كما أرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى "عيد النصر"، والتي عبّر فيها عن أصدق التهاني والتمنيات بموفور الصحة والسعادة له، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي.وتحتفل روسيا في يوم 9 مايو/ أيار من كل عام بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, السعودية, العالم العربي, فلاديمير بوتين, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد محمد بن سلمان, عيد النصر
السعودية وقياداتها تهنئ روسيا بذكرى "عيد النصر"
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هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بذكرى عيد النصر على النازية.
وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها إلى الرئيس الروسي عن أصدق التهاني وأطيب والتمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا اطراد التقدم والازدهار، وفقا وكالة الأنباء السعودية
(واس).
كما أرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى "عيد النصر"، والتي عبّر فيها عن أصدق التهاني والتمنيات بموفور الصحة والسعادة له، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي.
وتحتفل روسيا في يوم 9 مايو/ أيار من كل عام بعيد "النصر"، وهو النصر الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941.
وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين، في يدها وهو ما تم في التاسع من مايو/أيار من عام 1945.