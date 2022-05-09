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الصفدي: أي محاولة لتغيير وضع الحرم القدسي "لعب بالنار"
الصفدي: أي محاولة لتغيير وضع الحرم القدسي "لعب بالنار"
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن كل مساحة الحرم القدسي تمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، محذرا من أن أي محاولة لتغيير ذلك هي لعب بالنار. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T19:08+0000
2022-05-09T19:08+0000
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ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى تأكيد الصفدي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات التي سيناقشها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى واشنطن.وتابع: "الأردن يواصل العمل على تهدئة الأوضاع بالقدس بجهود مكثفة يقودها الملك عبد الله الثاني"، مشيرا إلى أن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس محل إجماع عالمي.وقال وزير الخارجية الأردني: "الأوقاف هي صاحبة الحق في إدارة الحرم القدسي الشريف"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن الحرم القدسي للمسلمين بكامل مساحته.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال، في وقت سابق، إن بلاده ستتخذ جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس دون أي اهتمام باعتبارات خارجية، مضيفا: "سنواصل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل"، حسب تعبيره.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/ردا-على-تصريحات-بينيت-الرئاسة-الفلسطينية-السيادة-على-القدس-ومقدساتها-هي-لدولة-فلسطين-1061991588.html
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العالم العربي, آخر أخبار القدس الأن

الصفدي: أي محاولة لتغيير وضع الحرم القدسي "لعب بالنار"

19:08 GMT 09.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliفلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن كل مساحة الحرم القدسي تمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، محذرا من أن أي محاولة لتغيير ذلك هي لعب بالنار.
ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى تأكيد الصفدي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات التي سيناقشها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى واشنطن.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
ردا على تصريحات بينيت... الرئاسة الفلسطينية: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
أمس, 14:58 GMT
وتابع: "الأردن يواصل العمل على تهدئة الأوضاع بالقدس بجهود مكثفة يقودها الملك عبد الله الثاني"، مشيرا إلى أن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس محل إجماع عالمي.
وقال وزير الخارجية الأردني: "الأوقاف هي صاحبة الحق في إدارة الحرم القدسي الشريف"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن الحرم القدسي للمسلمين بكامل مساحته.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال، في وقت سابق، إن بلاده ستتخذ جميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل والقدس دون أي اهتمام باعتبارات خارجية، مضيفا: "سنواصل احترام أبناء جميع الأديان في القدس الموحدة التي تشكل عاصمة لدولة واحدة فقط وهي إسرائيل"، حسب تعبيره.
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