https://arabic.sputniknews.com/20220509/الصومال-فرماجو-يترشح-رسميا-لولاية-رئاسية-ثانية-1062033370.html

الصومال… فرماجو يترشح رسميا لولاية رئاسية ثانية

الصومال… فرماجو يترشح رسميا لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، تقديم أوراق ترشحه لولاية جديدة، فيما تستعد البلاد للانتخابات، منتصف الشهر الجاري، بعدما شهدت أزمة... 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T15:31+0000

2022-05-09T15:31+0000

2022-05-09T15:31+0000

العالم العربي

الصومال

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب فرماجو عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لقد استلمت رسميا شهادة الترشح للرئاسة من لجنة الانتخابات الرئاسية المشتركة".وكان الرئيس المنتهية ولايته قد غرد قبل ساعات، قائلا: "أنا ملتزم بالاستمرار على طريق التقدم والتطوير الذي شرعنا فيه".وأضاف: "الشعب الصومالي يستحق حكومة تمثلهم وتضع احتياجاتهم أولا وقبل كل شيء… لهذا السبب أسعى لولاية ثانية كرئيس لمواصلة التحول الناجح لبلدنا".ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات في الـ 15 من الشهر الجاري لاختيار الرئيس العاشر للبلاد بعد تأجيلها، حيث كان من المقرر إجراء تلك العملية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكان أول مرشح يتقدم هو الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد، والذي يسعى لإعادة انتخابه للأربع سنوات المقبلة 2022 - 2026".وفي 11 من مايو/ أيار الجاري، سيلقي المرشحون برامجهم الانتخابية أمام البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ.وجاء تشكيل اللجنة بعد انتهاء صلاحية اللجنة الوطنية للانتخابات التي كانت مكلفة لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.وفي الـ 26 من الشهر الماضي، وجه فرماجو التهنئة للقيادي في المعارضة، عبدي حاشي، على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، بعد عملية انتخابية متعثرة تزامنت مع اضطرابات سياسية وأمنية.وكان أعضاء البرلمان الصومالي قد أدوا، الشهر الماضي، اليمين بعد انتخابات تأجلت طويلا، وجرت المراسم لنحو 300 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقديشو في منطقة آمنة في المطار.ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.كما تسبب قرار فرماجو بتمديد ولايته عامين بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في أجهزة الأمن والاستخبارات.

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